Ex-campeão mundial de futebol é agredido pela polícia após jogo no Brasil; veja vídeo

Perdigão, ex-jogador de futebol que foi campeão mundial pelo Internacional em 2006, foi agredido por um policial militar no último domingo (18), no estádio Vila Capanema, no Paraná. O ex-jogador alega que se aproximou do policial para cumprimentá-lo, mas que o agente teria o agredido com um cassetete de forma repentina e sem qualquer justificativa.

O caso aconteceu após uma partida do Campeonato Paranaense 2026, entre São Joseense e Operário-PR. Aos 48 anos, Perdigão trabalha como comentarista do programa De Primeira, no YouTube da Federação Paranaense de Futebol (FPF).

Situação extremamente constrangedora e dolorosa que vivi neste final de semana. Fui covardemente agredido por um membro despreparado da Polícia Militar. Naquele momento, me aproximei de um policial apenas para cumprimentá-lo, parabenizar pelo serviço e desejar boa noite. Não sei se houve algum mal-entendido, mas, de forma repentina e sem qualquer justificativa, ele veio em minha direção me agredindo com um cassetete. Perdigão Ex-jogador de futebol

A Polícia Militar do Paraná (PM-PR) ainda não se pronunciou sobre o caso, sobre as circunstâncias da abordagem e da reação do policial. O vídeo da agressão viralizou nas redes sociais e deixou torcedores revoltados com as imagens.

Além do Internacional, Perdigão acumula passagens por equipes renomadas do futebol brasileiro, como Corinthians, Athletico Paranaense e Vasco, ao longo de sua carreira. O ponto alto foi a conquista do Mundial de Clubes em 2006, pelo Inter.