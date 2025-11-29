Diário do Nordeste
Internacional demite técnico Ramon Díaz após goleada na Série A e risco de rebaixamento

Colorado está gravemente ameaçado de rebaixamento na reta final do Brasileirão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 17:30)
Jogada
Legenda: Ramon Díaz, técnico do Internacional
Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O técnico paraguaio Ramon Díaz não é mais o técnico do Internacional. A equipe gaúcha anunciou a demissão do treinador em comunicado publicado nas redes sociais na tarde deste sábado (29), um dia após a equipe ser goleada por 5 a 1 pelo Vasco.

O auxiliar Emiliano Díaz, os assistentes Osmar Ferreyra e Bruno Urribarri, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Juan Romanazzi também deixam o Internacional juntamente com Ramon Díaz.

O Internacional vive um sério risco de rebaixamento. A equipe, que tem apresentado um futebol de pouca qualidade, acumula resultados negativos nas últimas rodadas. Por isso, viu a distância para a zona de rebaixamento cair consideravelmente.

O Colorado está atualmente com 41 pontos em 36 partidas, restando apenas dois jogos por fazer no Campeonato Brasileiro. A depender dos resultados da rodada, a equipe gaúcha pode terminar inclusive dentro do Z-4 da Série A do Brasileirão.

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA

O Sport Club Internacional comunica o encerramento do vínculo contratual do técnico Ramon Díaz. Deixam o Clube juntamente com ele o auxiliar Emiliano Díaz, os assistentes Osmar Ferreyra e Bruno Urribarri, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Juan Romanazzi.

O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

O auxiliar técnico permanente Pablo Fernandez comandará a atividade deste sábado, no CT Parque Gigante.

