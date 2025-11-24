Diário do Nordeste
Internacional acerta venda de jóia cearense ao Orlando City, dos Estados Unidos

Luis Otávio é natural de Beberibe, no Ceará, e vai render R$ 19 milhões aos cofres do Colorado

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 14:43)
Jogada
Legenda: Luis tem sido titular do Internacional em muitos jogos do Campeonato Brasileiro
Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O Internacional acertou a venda do volante Luis Otávio ao Orlando City, dos Estados Unidos. O Colorado negociou 70% dos direitos econômicos do atleta por US$ 3,5 milhões (cerca de R$ 19 milhões). A informação é do jornalista César Luis Merlo, do UOL.

Ainda segundo Merlo, Luis Otávio irá se juntar ao clube da Major League Soccer (MLS) após o fim da participação do Inter no Campeonato Brasileiro. O contrato do jovem com a equipe norte-americana vai até dezembro de 2029. 

Luis tem 18 anos e é natural de Beberibe, no Ceará. No futebol cearense, o volante se destacou pelo Juazeiro, equipe conhecida pela formação de jovens jogadores, e foi negociado com o Internacional em 2022 quando ainda tinha 15 anos. 

Foto de Luis Otávio, jogador cearense do Internacional
Legenda: No futebol cearense, Luis vestiu a camisa do Juazeiro, equipe conhecida pela formação de jogadores
Foto: Reprodução / Arquivo pessoal

O jovem também acumula uma convocação à Seleção Brasileira Sub-20, que aconteceu em dezembro de 2024, para um período de treinos e amistosos na Granja Comary.

