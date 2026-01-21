Diário do Nordeste
Floresta x Iguatu: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Cearense

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: Floresta faz jogo com o Iguatu pela 5ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense
Foto: Lenilson Saltos / ASCOM Floresta

Floresta e Iguatu se enfrentam nesta quarta-feira (21) às 21h30, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela 5ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense 2026. 

Onde Assistir

A partida será transmitida pela FCF TV. 

Palpites

Como chegam as equipes

As duas equipes já estão classificadas para 2ª Fase após os resultados da 4ª rodada. O Iguatu empatou com o Ceará em 1x1 no PV e o Floresta venceu o Maranguape por 3x0.

Legenda: O Iguatu vem de bom empate com o Ceará que o classificou para a 2ª Fase do Cearense
Foto: KID JUNIOR / SVM

Mas a partida é importante para definir a colocação de ambos na 1ª Fase, que dá direito a mais mandos na 2ª Fase. Quem for líder e vice-líder terá dois mandos na 2ª Fase, enquanto quem ficar na 3ª colocação, só terá um mando de campo.

O Ceará é o líder do Grupo B com 7 pontos, seguido por Floresta com 6 e Iguatu com 5.

Maranguape, com 3, e Tirol, com um, já estão eliminados e jogarão o quadrangular do rebaixamento.

O técnico Leston Júnior, do Floresta, destacou a vaga garantida com antecedência e a importante do jogo com o Iguatu.

"O grupo tem entendido a ideia, competido em alto nível e mostrado muita personalidade dentro de campo. Temos mais um jogo importante pela frente. Precisamos manter os pés no chão, trabalhar forte durante esses próximos dias e levar essa mesma intensidade para dentro de campo”, afirmou o treinador.

Prováveis Escalações

Floresta

Jeferson Souza, Eliandro, Eduardo, João Victor, Marco Antônio, Diego Matos, Danrley, Guilherme Borges, Bismark, Celeri e Diogo Mourão. Técnico: Leston Junior

Iguatu

Zé Rafael, Biel Potiguar, Diguinho, Max Oliveira, Victor Salvador, Talisson Calcinha, Rogério, Bruno Menezes, Cássio, Tiaguinho e Jeffinho. Técnico: Washington Luiz

