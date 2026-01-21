Um campeão estadual diferente

Que tal Iguatu ou Quixadá com o título de campeão cearense de 2026? Seria o mais inesperado feito do futebol interiorano, nestes mais de mais de cem anos de competição. Quebraria um tabu que vem da década de 1960, quando os dois primeiros times do interior subiram para a Série A: Guarany de Sobral e Quixadá.

O futebol do interior jamais conquistou um título em campo. O Icasa tem um título de campeão estadual, conquistado em 1992, mas através de uma medida administrativa da FCF, que proclamou quatro campeões: Icasa, Tiradentes, Fortaleza e Ceará. Uma medida que causou enorme controvérsia.

A equipe que mais perto esteve de quebrar o tabu foi o próprio Icasa. O Verdão do Cariri foi cinco vezes vice-campeão cearense (1993, 1995, 2005, 2007 e 2008). O Juazeiro foi vice-campeão cearense em 1999. Em 2011, o Guarani de Juazeiro foi vice-campeão cearense. Em 2013, o Guarany de Sobral foi vice-campeão cearense.

Em oito oportunidades, o futebol do interior teve a chance de ficar com o título. Em nenhuma logrou êxito. Um dos motivos alegados: a decisão sempre aconteceu no Castelão, fato que deu ampla vantagem ao time da casa.

Procedência

De certo modo, o argumento levantado faz sentido. Ceará, Fortaleza e Ferroviário sempre ficaram em vantagem na partida final porque disputada no Castelão. O Icasa, o Juazeiro, o Guarani de Juazeiro e o Guarany de Sobral vieram decidir o campeonato no Castelão.

Local

Se os jogos decisivos dos anos acima citados tivessem sido disputados no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte, ou no Estádio do Junco, em Sobral, as condições seriam diferentes, máxime pela pressão da torcida. Decidir no Castelão sempre deixou os times do interior em desvantagem.

30 segundos



Em 2005, na decisão com o Fortaleza no Castelão, o Icasa jogava pelo empate. Faltavam 30 segundos para terminar o jogo. Com o empate (0 x 0), o Icasa já comemorava. Aí, Clodoaldo fez o gol da vitória do Leão. E, na prorrogação, Clodoaldo fez o gol do título. O Icasa esteve a 30 segundos do título. Não soube segurar.

Mais perto



Em 2005, portanto, foi o instante que em que um time do interior esteve mais perto de ganhar o título de campeão cearense. Faltavam apenas 30 segundos para terminar a partida. O Icasa praticamente com o título na mão. Acabou perdendo o jogo e a prorrogação para o Fortaleza. Foi certamente a maior frustração do Verdão do Cariri.

Conclusão



O futebol do interior, representado por Iguatu e Quixadá, terá condições de ganhar o título de campeão cearense de 2026? Pelo que mostraram até agora, é muito difícil. Mas, no futebol, tudo é possível. As zebras acontecem. Além disso, a diferença técnica de Ceará e Fortaleza para os demais não está tão abismal quanto em 2025.