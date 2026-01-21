Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Raio-X de gols do Cearense 2026: posições, artilharia e times que mais balançaram as redes

Quinta rodada da competição inicia nesta quarta-feira com dois jogos

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 08:07)
Jogada
Legenda: Pochettino e Max são os artilheiros do Cearense de 2026 até a quarta rodada.
Foto: Thiago Gadelha/SVM e João Vitor Paiva/Horizonte FC

O Campeonato Cearense de 2026 vai para a última rodada da primeira fase. Ao todo, 24 atletas marcaram os 26 gols da competição. Dois deles fizeram contra. O meia Pochettino, do Fortaleza, e o lateral Max, do Horizonte, lideram a lista. Eles somam dois gols cada. Não há nenhum atacante entre os artilheiros da competição. Confira o raio-x dos tentos do estadual.

O Tricolor do Pici foi a equipe que mais balançou as redes. Dos cinco gols, dois saíram dos pés de Pochettino. O meia marcou contra o Quixadá duas vezes na goleada por 4 a 0. Já o lateral-direito Max, do Galo do Tabuleiro, fez contra Maracanã e Ferroviário.

Dos 22 atletas que balançaram as redes adversárias, 10 são atacantes, cinco são meio-campo, dois são volantes, três zagueiros e dois laterais. O Floresta, comandado pelo técnico Leston Júnior, foi o time que mais atletas diferentes marcaram gols. 

Ao todo, cinco jogadores diferentes do Verdão balançaram as redes. Em seguida estão Fortaleza, Horizonte, Ferroviário, Ceará e Iguatu, com três cada. Maracanã e Maranguape fecham a lista com um cada. O Tirol foi a única equipe a não marcar no certame até a quarta rodada.

A quinta rodada da disputa inicia nesta quarta-feira (21) com duas partidas. Tirol e Ceará se enfrentam no PV, enquanto Floresta e Iguatu duelam no Domingão. Os dois jogos terão início às 21h30 (de Brasília).

Atletas e posições

🥅 Laterais

  • Max – Lateral-direito (Horizonte) – 2 gols
  • Cedric – Lateral-direito (Floresta) – 1 gol

🧱 Zagueiros

  • Eduardo – Zagueiro (Floresta) – 1 gol
  • João Victor – Zagueiro (Floresta) – 1 gol
  • Guilherme – Zagueiro (Maracanã) – 1 gol

⚙️ Volantes

  • Guilherme – Volante (Horizonte) – 1 gol
  • Victor Salvador – Volante (Iguatu) – 1 gol

🎯 Meias

  • Pochettino – Meia (Fortaleza) – 2 gols
  • Thálisson – Meia (Ferroviário) – 1 gol
  • Lucas Black – Meia (Ferroviário) – 1 gol
  • Vina – Meia (Ceará) – 1 gol
  • Paulinho Cearense – Meia (Horizonte) – 1 gol

🔥 Atacantes

  • Bareiro – Atacante (Fortaleza) – 1 gol
  • Kiuan – Atacante (Ferroviário) – 1 gol
  • Lucca – Atacante (Ceará) – 1 gol
  • Jeffinho – Atacante (Iguatu) – 1 gol
  • Kayke Queiroz – Atacante (Fortaleza) – 1 gol
  • Luis Guilherme – Atacante (Maranguape) – 1 gol
  • Enzo Lodovico – Atacante (Ceará) – 1 gol
  • Tiaguinho – Atacante (Iguatu) – 1 gol
  • João Celeri – Atacante (Floresta) – 1 gol
  • Rafael Índio – Atacante (Floresta) – 1 gol
Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Raio-X de gols do Cearense 2026: posições, artilharia e times que mais balançaram as redes

Quinta rodada da competição inicia nesta quarta-feira com dois jogos

Crisneive Silveira Há 12 minutos
Matheus Araújo disputa bola com Talisson Calcinha

Jogada

Tirol x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Grupo B do estadual já definiu os classificados para segunda fase e os times que vão para o quadrangular de rebaixamento

Samuel Conrado Há 13 minutos
Bruno Cals SAF Fortaleza

Jogada

Presidente do conselho da SAF do Fortaleza fala sobre decisões de elenco e promete time competitivo

Eleito para os próximos dois anos, Bruno Cals falou como dirigente à TV Leão

Brenno Rebouças e Crisneive Silveira 20 de Janeiro de 2026
Foto de Boiadeiro, quando era jogador do Ceará

Jogada

Boiadeiro reencontra o Ceará como técnico do Tirol no Campeonato Cearense

Lateral teve passagem marcante pelo Alvinegro como jogador

Ian Laurindo* 20 de Janeiro de 2026
Foto de Emmanuel Martínez, volante do Fortaleza, no Clássico-Rei na ida da final do Campeonato Cearense.

Jogada

Fortaleza anuncia rescisão do volante Emmanuel Martínez

Jogador tinha contrato até junho de 2027

Redação 20 de Janeiro de 2026

Jogada

Veja valores dos ingressos para jogo de quarta-feira entre Tirol x Ceará no PV

As equipes se enfrentam às 21h30 pela 5ª rodada do Cearense 2026

Vladimir Marques 20 de Janeiro de 2026