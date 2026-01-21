Raio-X de gols do Cearense 2026: posições, artilharia e times que mais balançaram as redes

O Campeonato Cearense de 2026 vai para a última rodada da primeira fase. Ao todo, 24 atletas marcaram os 26 gols da competição. Dois deles fizeram contra. O meia Pochettino, do Fortaleza, e o lateral Max, do Horizonte, lideram a lista. Eles somam dois gols cada. Não há nenhum atacante entre os artilheiros da competição. Confira o raio-x dos tentos do estadual.

O Tricolor do Pici foi a equipe que mais balançou as redes. Dos cinco gols, dois saíram dos pés de Pochettino. O meia marcou contra o Quixadá duas vezes na goleada por 4 a 0. Já o lateral-direito Max, do Galo do Tabuleiro, fez contra Maracanã e Ferroviário.

Dos 22 atletas que balançaram as redes adversárias, 10 são atacantes, cinco são meio-campo, dois são volantes, três zagueiros e dois laterais. O Floresta, comandado pelo técnico Leston Júnior, foi o time que mais atletas diferentes marcaram gols.

Ao todo, cinco jogadores diferentes do Verdão balançaram as redes. Em seguida estão Fortaleza, Horizonte, Ferroviário, Ceará e Iguatu, com três cada. Maracanã e Maranguape fecham a lista com um cada. O Tirol foi a única equipe a não marcar no certame até a quarta rodada.

A quinta rodada da disputa inicia nesta quarta-feira (21) com duas partidas. Tirol e Ceará se enfrentam no PV, enquanto Floresta e Iguatu duelam no Domingão. Os dois jogos terão início às 21h30 (de Brasília).

⚽ Atletas e posições

🥅 Laterais

– Lateral-direito (Horizonte) – 2 gols Cedric – Lateral-direito (Floresta) – 1 gol

🧱 Zagueiros

– Zagueiro (Floresta) – 1 gol João Victor – Zagueiro (Floresta) – 1 gol

⚙️ Volantes

– Volante (Horizonte) – 1 gol Victor Salvador – Volante (Iguatu) – 1 gol

🎯 Meias

– Meia (Fortaleza) – 2 gols Thálisson – Meia (Ferroviário) – 1 gol

– Meia (Ferroviário) – 1 gol Vina – Meia (Ceará) – 1 gol

