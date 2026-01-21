Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com Isis Valverde na lista, veja indicados ao Framboesa de Ouro 2026

Cerimônia é uma paródia do Oscar e premia os 'piores' filmes, atores e diretores do cinema mundial.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:11)
Zoeira
Duas imagens de Isis Valverde, uma mulher branca de cabelo preto. À esquerda, ela está de vestido preto brilhante, cabelo preso e sentada em uma cama de lençois brancos. À direita, ela está de cabelo solta, olha para o chão e usa um casaco grande e cinza.
Legenda: Ela está indicada por seu papel em "Código Alarum", sua primeira grande produção internacional.
Foto: Reprodução.

As nomeações ao Framboesa de Ouro 2026, premiação "paródia" da cerimônia do Oscar, foram divulgadas nesta quarta-feira (21). Entre os nomes selecionados, a atriz brasileira Isis Valverde foi indicada à categoria de Pior Atriz Coadjuvante pelo papel no filme "Código Alarum".

O longa-metragem não foi bem recebido pela crítica e pelo público, conseguindo apenas 3,3 na avaliação geral do Internet Movie Database (IMDb). Apesar da repercussão negativa, ele não obteve nomeação para Pior Filme.

A trama marcou a primeira grande produção internacional da atriz brasileira. Lançada no início de 2025, a história é protagonizada por Scott Eastwood e tem participação de Sylvester Stallone. Ambas as atuações também entraram na "disputa" pelas estatuetas, respectivamente, de Pior Ator e Pior Ator Coadjuvante.

Veja também

teaser image
Zoeira

Relembre trajetória de Aline Campos, primeira eliminada do BBB 26

teaser image
Zoeira

Netflix divulga proposta revisada pela Warner Bros. e oferece mais de US$ 82 bi em dinheiro

Além deles, outros atores e atrizes mundialmente conhecidos por papéis que marcaram gerações, como Natalie Portman, Nicolas Cage e Jared Leto, também foram indicados a categorias do Framboesa de Ouro.

Na premiação "mais importante" da noite, "The Electric State", "Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes", "Branca de Neve (2025)", "Star Trek: Seção 31" e "A Guerra dos Mundos (2025)" são as obras cotadas para Pior Filme.

Veja lista completa de indicados

Pior filme

  • The Electric State;
  • Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes;
  • Branca de Neve (2025);
  • Stark Trek: Seção 31;
  • A Guerra dos Mundos (2025). 

Pior ator

  • Dave Bautista - Nas Terras Perdidas;
  • Ice Cube - A Guerra dos Mundos;
  • Scott Eastwood - Código Alarum;
  • Jared Leto - Tron: Ares;
  • Abel "The Weekend" Tesfate - Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes.

Pior Atriz

  • Ariana DeBose - Amor Bandido;
  • Milla Jovovich - Nas Terras Perdidas;
  • Natalie Portman - A Fonte da Juventude;
  • Rebel Wilson - Duro de Casar;
  • Michele Yeoh - Star Trek: Seção 31.

Pior remake, cópia ou sequência

  • Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado (2025);
  • Five Nights At Freddy's 2;
  • Smurfs (2025);
  • Branca de Neve (2025);
  • A Guerra dos Mundos (2025).

Pior atriz coadjuvante

  • Anna Chlumsky - Duro de Casar;
  • Ema Horvath - Os Estranhos: Capítulo 2;
  • Scarlet Rose Stallone - Terra de Pistoleiros;
  • Kacey Rohl - Star Trek: Seção 31;
  • Isis Valverde - Código Alarum.

Pior ator coadjuvante

  • Todos os sete anões "artificiais" - Branca de Neve (2025);
  • Nicolas Cage - Terra de Pistoleiros;
  • Stephen Dorff - Duro de Casar;
  • Greg Kinnear - Off The Grid;
  • Syvester Stallone - Alarum.

Pior combinação em cena

  • Todos os sete anões - Branca de Neve (2025);
  • James Corden e Rihanna - Smurfs (2025);
  • Ice Cube e sua câmera do zoom - A Guerra dos Mundos (2025);
  • Robert DeNiro e Robert DeNiro (como Frank e Vito) - The Alto Knights: Máfia e Poder;
  • The Weeknd e seu ego colossal - Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes.

Pior diretor

  • Rich Lee - A Guerra dos Mundos (2025);
  • Olatunde Osunsanmi - Stark Trek: Seção 31;
  • Os irmãos Russo - The Electric State;
  • Trey Edward Shults - Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes;
  • Marc Webb - Branca de Neve (2025).

Pior roteiro

  • The Electric State;
  • Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes;
  • Branca de Neve (2025);
  • Star Trek: Seção 31;
  • A Guerra dos Mundos (2025).

Quando acontece o Framboesa de Ouro 2026?

A 46ª edição da premiação "anti-Oscar" será realizada dia 14 de março. Como em anos anteriores, ela acontece às vésperas da tão aguardada cerimônia do Oscar.

Assuntos Relacionados
Duas imagens de Isis Valverde, uma mulher branca de cabelo preto. À esquerda, ela está de vestido preto brilhante, cabelo preso e sentada em uma cama de lençois brancos. À direita, ela está de cabelo solta, olha para o chão e usa um casaco grande e cinza.
Zoeira

Com Isis Valverde na lista, veja indicados ao Framboesa de Ouro 2026

Cerimônia é uma paródia do Oscar e premia os 'piores' filmes, atores e diretores do cinema mundial.

Redação
Há 1 hora
Participantes do BBB 26 na varanda da casa.
Zoeira

Como foi o Paredão de ontem no BBB 26? Confira tudo que rolou

Aline deixou a casa após receber 61,64% da média dos votos.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Aline Campos no BBB 26.
Zoeira

Relembre trajetória de Aline Campos, primeira eliminada do BBB 26

Aline Campos é dançarina e entrou na casa do BBB 26 integrando o grupo Camarote.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Momento em que a tela na TV ficou dividida entre as três participantes durante discurso do apresentador no primeiro paredão do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: Tadeu destaca em discurso que 1º Paredão é o maior medo de todo participante

Aline Campos foi a primeira eliminada do reality com 61,64%.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Aline é a primeira eliminada no Paredão BBB 26.
Zoeira

Aline é a primeira eliminada do BBB 26

Aline, Ana Paula e Milena disputaram a preferência do público.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Tadeu Schmidt apresentando o BBB 26. Imagem usada em matéria sobre as reações do público em relação ao paredão do reality.
Zoeira

Noite de eliminação no BBB 26 movimenta as redes sociais; veja reações

Três mulheres competiram pela preferência do público na noite desta terça-feira (20).

Redação
20 de Janeiro de 2026
Colagem com os participantes Breno e Matheus durante a discussão.
Zoeira

Breno questiona leitura de jogo de Matheus no BBB 26

O momento ocorreu após a dinâmica do ‘Sincerão' na noite de segunda-feira (19).

Redação
20 de Janeiro de 2026
Foto de Sarah Andrade, do BBB 26.
Zoeira

No BBB 26, Sarah chora ao lembrar de Gil do Vigor, parceria do BBB 21

Gil comentou que sua conexão com Sarah "é muito especial".

Redação
20 de Janeiro de 2026
Colagem com a foto oficial das participantes Aline, Ana Paula e Milena do BBB 26. Imagem usada no resultado final da enquete do reality.
Zoeira

Enquete BBB 26: resultado final indica eliminação de ex-bailarina nesta terça (20)

O resultado do paredão será anunciado durante a exibição do programa ao vivo.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Segundo familiares, Pedro apresentou confusão mental ao desembarcar em Curitiba, onde mora.
Zoeira

Família diz que Pedro do BBB 26 chegou a Curitiba 'delirando'

Participante deixou o reality após importunar Jordana e apertar o botão da desistência.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Imagem de Gisele Bündchen e Valentino.
Zoeira

Gisele Bündchen presta tributo a Valentino Garavani

Em postagem, modelo relembrou parceria, afeto e legado do estilista italiano.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Participantes Babu Santana, Ana Paula Renault e Brígido, do BBB 26.
Zoeira

Babu Santana alerta Ana Paula Renault sobre ataques de Brígido no BBB 26

Babu acredita que Brígido tem colocado participantes, como o Pedro, contra Ana Paula.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Karol Conká participou do BBB 21 e foi eliminada com alto índice de rejeição.
Zoeira

Karol Conká assina com a Globo e vira repórter do BBB 26

A cantora e ex-BBB iniciou nesta terça-feira (20) a gravação de flashes.

Redação
20 de Janeiro de 2026
foto de Ana Paula Renault em conversa com Aline Campos no BBB 26.
Zoeira

Ana Paula discute com Jordana e acusa sister de estar 'em cima do muro'

Sister afirmou que gosta tanto de Ana Paula quanto de Aline Campos, apesar da briga entre elas.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Margareth Serrão ao lado de Virginia. As duas vestem roupas claras e estão sorrindo, posando na frente de balões amarelos.
Zoeira

Mãe de Virginia Fonseca sofre acidente de carro em Goiânia e é hospitalizada

Margareth Serrão foi encaminhada ao hospital para realização de exames.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Pedro deixou o BBB 26 após tentar beijar Jordana na despensa.
Zoeira

Pai de Rayne Luiza rompe com Pedro do BBB 26: 'Ex-genro'

Fabiano Luís afirmou em depoimento na internet priorizar a filha e a neta.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Um smartphone exibindo o logotipo da Netflix em sua tela é segurado diante de um monitor que mostra o logotipo da Warner Bros., com as iniciais “WB” em um escudo colorido e o texto “Warner Bros.” abaixo.
Zoeira

Netflix divulga proposta revisada pela Warner Bros. e oferece mais de US$ 82 bi em dinheiro

Objetivo seria garantir que Paramount não terá chance de adquirir a empresa.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Cena de mercado ao ar livre com Patricia Poeta sorridente em destaque, com obras de arte e produtos artesanais ao fundo.
Zoeira

Patrícia Poeta detalha pela primeira vez problema de saúde do filho

Apresentadora revelou período difícil após Felipe Poeta contrair bactéria.

Redação
20 de Janeiro de 2026
montagem de fotos das participantes Ana Paula, Aline Campos e Milena, do BBB 26.
Zoeira

Parcial da enquete BBB 26 mostra disputa intensa entre duas sisters

Ana Paula, Aline Campos e Milena protagonizam primeiro Paredão da edição.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Ana Paula Renault, Milena, Leandro, Chainy, e Matheus no BBB 26
Zoeira

BBB 26: Confira o resumo do que aconteceu nesta segunda-feira (19)

O dia contou com o primeiro Sincerão da temporada.

Redação
20 de Janeiro de 2026