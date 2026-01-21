Com Isis Valverde na lista, veja indicados ao Framboesa de Ouro 2026
Cerimônia é uma paródia do Oscar e premia os 'piores' filmes, atores e diretores do cinema mundial.
As nomeações ao Framboesa de Ouro 2026, premiação "paródia" da cerimônia do Oscar, foram divulgadas nesta quarta-feira (21). Entre os nomes selecionados, a atriz brasileira Isis Valverde foi indicada à categoria de Pior Atriz Coadjuvante pelo papel no filme "Código Alarum".
O longa-metragem não foi bem recebido pela crítica e pelo público, conseguindo apenas 3,3 na avaliação geral do Internet Movie Database (IMDb). Apesar da repercussão negativa, ele não obteve nomeação para Pior Filme.
A trama marcou a primeira grande produção internacional da atriz brasileira. Lançada no início de 2025, a história é protagonizada por Scott Eastwood e tem participação de Sylvester Stallone. Ambas as atuações também entraram na "disputa" pelas estatuetas, respectivamente, de Pior Ator e Pior Ator Coadjuvante.
Além deles, outros atores e atrizes mundialmente conhecidos por papéis que marcaram gerações, como Natalie Portman, Nicolas Cage e Jared Leto, também foram indicados a categorias do Framboesa de Ouro.
Na premiação "mais importante" da noite, "The Electric State", "Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes", "Branca de Neve (2025)", "Star Trek: Seção 31" e "A Guerra dos Mundos (2025)" são as obras cotadas para Pior Filme.
Veja lista completa de indicados
Pior filme
- The Electric State;
- Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes;
- Branca de Neve (2025);
- Stark Trek: Seção 31;
- A Guerra dos Mundos (2025).
Pior ator
- Dave Bautista - Nas Terras Perdidas;
- Ice Cube - A Guerra dos Mundos;
- Scott Eastwood - Código Alarum;
- Jared Leto - Tron: Ares;
- Abel "The Weekend" Tesfate - Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes.
Pior Atriz
- Ariana DeBose - Amor Bandido;
- Milla Jovovich - Nas Terras Perdidas;
- Natalie Portman - A Fonte da Juventude;
- Rebel Wilson - Duro de Casar;
- Michele Yeoh - Star Trek: Seção 31.
Pior remake, cópia ou sequência
- Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado (2025);
- Five Nights At Freddy's 2;
- Smurfs (2025);
- Branca de Neve (2025);
- A Guerra dos Mundos (2025).
Pior atriz coadjuvante
- Anna Chlumsky - Duro de Casar;
- Ema Horvath - Os Estranhos: Capítulo 2;
- Scarlet Rose Stallone - Terra de Pistoleiros;
- Kacey Rohl - Star Trek: Seção 31;
- Isis Valverde - Código Alarum.
Pior ator coadjuvante
- Todos os sete anões "artificiais" - Branca de Neve (2025);
- Nicolas Cage - Terra de Pistoleiros;
- Stephen Dorff - Duro de Casar;
- Greg Kinnear - Off The Grid;
- Syvester Stallone - Alarum.
Pior combinação em cena
- Todos os sete anões - Branca de Neve (2025);
- James Corden e Rihanna - Smurfs (2025);
- Ice Cube e sua câmera do zoom - A Guerra dos Mundos (2025);
- Robert DeNiro e Robert DeNiro (como Frank e Vito) - The Alto Knights: Máfia e Poder;
- The Weeknd e seu ego colossal - Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes.
Pior diretor
- Rich Lee - A Guerra dos Mundos (2025);
- Olatunde Osunsanmi - Stark Trek: Seção 31;
- Os irmãos Russo - The Electric State;
- Trey Edward Shults - Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes;
- Marc Webb - Branca de Neve (2025).
Pior roteiro
- The Electric State;
- Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes;
- Branca de Neve (2025);
- Star Trek: Seção 31;
- A Guerra dos Mundos (2025).
Quando acontece o Framboesa de Ouro 2026?
A 46ª edição da premiação "anti-Oscar" será realizada dia 14 de março. Como em anos anteriores, ela acontece às vésperas da tão aguardada cerimônia do Oscar.