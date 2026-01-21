Com Isis Valverde na lista, veja indicados ao Framboesa de Ouro 2026

As nomeações ao Framboesa de Ouro 2026, premiação "paródia" da cerimônia do Oscar, foram divulgadas nesta quarta-feira (21). Entre os nomes selecionados, a atriz brasileira Isis Valverde foi indicada à categoria de Pior Atriz Coadjuvante pelo papel no filme "Código Alarum".

O longa-metragem não foi bem recebido pela crítica e pelo público, conseguindo apenas 3,3 na avaliação geral do Internet Movie Database (IMDb). Apesar da repercussão negativa, ele não obteve nomeação para Pior Filme.

A trama marcou a primeira grande produção internacional da atriz brasileira. Lançada no início de 2025, a história é protagonizada por Scott Eastwood e tem participação de Sylvester Stallone. Ambas as atuações também entraram na "disputa" pelas estatuetas, respectivamente, de Pior Ator e Pior Ator Coadjuvante.

Veja também Zoeira Relembre trajetória de Aline Campos, primeira eliminada do BBB 26 Zoeira Netflix divulga proposta revisada pela Warner Bros. e oferece mais de US$ 82 bi em dinheiro

Além deles, outros atores e atrizes mundialmente conhecidos por papéis que marcaram gerações, como Natalie Portman, Nicolas Cage e Jared Leto, também foram indicados a categorias do Framboesa de Ouro.

Na premiação "mais importante" da noite, "The Electric State", "Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes", "Branca de Neve (2025)", "Star Trek: Seção 31" e "A Guerra dos Mundos (2025)" são as obras cotadas para Pior Filme.

Veja lista completa de indicados

Pior filme

The Electric State;

Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes;

Branca de Neve (2025);

Stark Trek: Seção 31;

A Guerra dos Mundos (2025).

Pior ator

Dave Bautista - Nas Terras Perdidas;

Ice Cube - A Guerra dos Mundos;

Scott Eastwood - Código Alarum;

Jared Leto - Tron: Ares;

Abel "The Weekend" Tesfate - Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes.

Pior Atriz

Ariana DeBose - Amor Bandido;

Milla Jovovich - Nas Terras Perdidas;

Natalie Portman - A Fonte da Juventude;

Rebel Wilson - Duro de Casar;

Michele Yeoh - Star Trek: Seção 31.

Pior remake, cópia ou sequência

Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado (2025);

Five Nights At Freddy's 2;

Smurfs (2025);

Branca de Neve (2025);

A Guerra dos Mundos (2025).

Pior atriz coadjuvante

Anna Chlumsky - Duro de Casar;

Ema Horvath - Os Estranhos: Capítulo 2;

Scarlet Rose Stallone - Terra de Pistoleiros;

Kacey Rohl - Star Trek: Seção 31;

Isis Valverde - Código Alarum.

Pior ator coadjuvante

Todos os sete anões "artificiais" - Branca de Neve (2025);

Nicolas Cage - Terra de Pistoleiros;

Stephen Dorff - Duro de Casar;

Greg Kinnear - Off The Grid;

Syvester Stallone - Alarum.

Pior combinação em cena

Todos os sete anões - Branca de Neve (2025);

James Corden e Rihanna - Smurfs (2025);

Ice Cube e sua câmera do zoom - A Guerra dos Mundos (2025);

Robert DeNiro e Robert DeNiro (como Frank e Vito) - The Alto Knights: Máfia e Poder;

The Weeknd e seu ego colossal - Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes.

Pior diretor

Rich Lee - A Guerra dos Mundos (2025);

Olatunde Osunsanmi - Stark Trek: Seção 31;

Os irmãos Russo - The Electric State;

Trey Edward Shults - Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes;

Marc Webb - Branca de Neve (2025).

Pior roteiro

The Electric State;

Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes;

Branca de Neve (2025);

Star Trek: Seção 31;

A Guerra dos Mundos (2025).

Quando acontece o Framboesa de Ouro 2026?

A 46ª edição da premiação "anti-Oscar" será realizada dia 14 de março. Como em anos anteriores, ela acontece às vésperas da tão aguardada cerimônia do Oscar.