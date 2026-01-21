Universitários do CE criam startup para antecipar aluguéis e miram R$ 30 milhões

Eles ainda não terminaram a faculdade e já estão vendo a pequena startup que fundaram escalar, de olho em um nicho que ainda engatinha no Brasil: a antecipação de aluguéis.

Os cearenses Joaquim Neto (Economia/Insper), João Lavor (Economia/Unifor) e Carlos Barros (Administração/Insper) captaram, no ano passado, R$ 5 milhões via fundo imobiliário da Suno Asset (SNCI11) para lastrear o negócio.

Veja também Victor Ximenes Sete bairros do Nordeste entram na lista dos 50 mais caros do Brasil Victor Ximenes Síndicos em alerta: Reforma tributária deve impactar orçamento de condomínios

Como funciona a antecipação de aluguel?

Basicamente, o princípio é emprestar dinheiro a proprietários de imóveis alugados que tenham necessidade de crédito imediato. Geralmente, esses consumidores recorrem a bancos tradicionais, com taxas pouco atraentes e processos burocráticos e lentos até verem o valor em suas contas.

A fintech antecipa até 24 meses de aluguel, via Pix, em um processo todo feito online, tendo como parceiras 70 imobiliárias no País. A taxa de juros parte de 2% ao mês. Esse mercado, por enquanto, tem poucos players.

"Conseguimos em pouco tempo liberar a antecipação para o cliente investir em oportunidades, se organizar ou quitar dívidas, mesmo que ele seja negativado. É uma forma de sair do cheque especial e de outras alternativas caríssimas". Joaquim Neto Cofundador da LocPay

Ainda em escala inicial, o negócio liberou em torno de R$ 2 milhões em crédito no ano passado, volume muito baixo no ecossistema de crédito. Para 2026, a ideia é escalar a R$ 30 milhões com a entrada no segmento corporate, no qual o tíquete de partida é de R$ 50 mil.