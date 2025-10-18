12 estados brasileiros recebem alerta de perigo e chuvas intensas neste sábado (18)

Chuvas intensas com perigo potencial atingem grande parte do território brasileiro neste sábado (18), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O alerta é voltado para 12 estados: Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.

Os riscos envolvem chuva entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm/dia, ventos intensos, entre 40 e 60 quilômetros por hora (km/h) e baixa possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Segundo o mapa, o Nordeste se mantém com tempo seco.

Alertas variam de perigo potencial a grande perigo

O aviso de grande perigo se concentra no sul do Mato Grosso do Sul e no noroeste do Paraná, com possibilidade de chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia e ventos superiores a 100 km/h.

Já as tempestades e chuvas intensas com alerta de perigo atingem a maior parte do Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo, além do norte do Rio Grande do Sul, o sul do Rio de Janeiro e o extremo sul de Minas Gerais.

A população pode enfrentar chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h.

Os alertas de perigo envolvem riscos como queda de granizo, danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos, transtornos no transporte rodoviário e descargas elétricas.

Nesse cenário, o Inmet recomenda:

Desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos;

Procurar abrigo e evitar permanecer ao ar livre, em caso de situação de grande perigo confirmada;

Não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas;

Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Enquanto isso, o perigo potencial de chuvas e tempestades atinge quase a totalidade dos estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, assim como parte oeste do Amazonas, o sul e oeste do Mato Grosso, o sul de Goiás, o sul e sudoeste de Minas Gerais, o norte do Paraná e o leste de Santa Catarina.