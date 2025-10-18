12 estados brasileiros recebem alerta de perigo e chuvas intensas neste sábado (18)
Ceará se mantém com tempo seco
Chuvas intensas com perigo potencial atingem grande parte do território brasileiro neste sábado (18), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O alerta é voltado para 12 estados: Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.
Os riscos envolvem chuva entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm/dia, ventos intensos, entre 40 e 60 quilômetros por hora (km/h) e baixa possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Segundo o mapa, o Nordeste se mantém com tempo seco.
Alertas variam de perigo potencial a grande perigo
O aviso de grande perigo se concentra no sul do Mato Grosso do Sul e no noroeste do Paraná, com possibilidade de chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia e ventos superiores a 100 km/h.
Já as tempestades e chuvas intensas com alerta de perigo atingem a maior parte do Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo, além do norte do Rio Grande do Sul, o sul do Rio de Janeiro e o extremo sul de Minas Gerais.
A população pode enfrentar chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h.
Os alertas de perigo envolvem riscos como queda de granizo, danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos, transtornos no transporte rodoviário e descargas elétricas.
Nesse cenário, o Inmet recomenda:
- Desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos;
- Procurar abrigo e evitar permanecer ao ar livre, em caso de situação de grande perigo confirmada;
- Não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Enquanto isso, o perigo potencial de chuvas e tempestades atinge quase a totalidade dos estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, assim como parte oeste do Amazonas, o sul e oeste do Mato Grosso, o sul de Goiás, o sul e sudoeste de Minas Gerais, o norte do Paraná e o leste de Santa Catarina.