Presidente do Conselho da SAF do Fortaleza define prazo para ter elenco completo em 2026

A diretoria do Fortaleza definiu um prazo final para a montagem do elenco de 2026. Em coletiva nesta quarta-feira (21), o presidente do Conselho de Administração da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), Bruno Cals, revelou que o plano é ter o time totalmente definido até o início de março.

“Todo o elenco tem uma estratégia de estruturação, que envolve saída e entrada de atletas, análise econômico-financeira do que nós conseguimos suportar de tamanho de folha, e tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente chegar no dia 3 de março com um elenco bem formado”. Bruno Cals Presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza

A data marca também o fim da primeira janela de transferências do futebol brasileiro. Até o momento, o clube acertou a saída de 16 atletas, enquanto fechou com somente quatro chegadas: o zagueiro Luan Freitas, o lateral-direito Mailton e os volantes Ryan e Ronald. Logo, se espera mais chegadas.

O dirigente ainda revelou que a cúpula tricolor tem uma reunião agendada com a comissão técnica de Thiago Carpini nesta quarta (21) com foco nas contratações. Por conta do excesso de baixas, o clube tem prioridades definidas no mercado como nas posições de laterais e de pontas.

O objetivo é “montar um elenco bastante competitivo dentro da nossa realidade, de forma sustentável”. O processo é conduzido principalmente pelo CEO Pedro Martins, que faz a análise técnica e os trâmites das negociações com os times, enquanto Bruno Cals auxilia a parte financeira.