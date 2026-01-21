Diário do Nordeste
Presidente do Conselho da SAF do Fortaleza define prazo para ter elenco completo em 2026

Bruno Cals revelou também reunião com Thiago Carpini sobre reforços

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:44)
Jogada
Legenda: O Fortaleza acertou a contratação de apenas quatro jogadores até o momento
Foto: Fabiane de Paula / SVM

A diretoria do Fortaleza definiu um prazo final para a montagem do elenco de 2026. Em coletiva nesta quarta-feira (21), o presidente do Conselho de Administração da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), Bruno Cals, revelou que o plano é ter o time totalmente definido até o início de março.

“Todo o elenco tem uma estratégia de estruturação, que envolve saída e entrada de atletas, análise econômico-financeira do que nós conseguimos suportar de tamanho de folha, e tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente chegar no dia 3 de março com um elenco bem formado”.
Bruno Cals
Presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza

A data marca também o fim da primeira janela de transferências do futebol brasileiro. Até o momento, o clube acertou a saída de 16 atletas, enquanto fechou com somente quatro chegadas: o zagueiro Luan Freitas, o lateral-direito Mailton e os volantes Ryan e Ronald. Logo, se espera mais chegadas.

O dirigente ainda revelou que a cúpula tricolor tem uma reunião agendada com a comissão técnica de Thiago Carpini nesta quarta (21) com foco nas contratações. Por conta do excesso de baixas, o clube tem prioridades definidas no mercado como nas posições de laterais e de pontas.

O objetivo é “montar um elenco bastante competitivo dentro da nossa realidade, de forma sustentável”. O processo é conduzido principalmente pelo CEO Pedro Martins, que faz a análise técnica e os trâmites das negociações com os times, enquanto Bruno Cals auxilia a parte financeira.

