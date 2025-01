Cantor irlandês Hozier fará dois shows no Brasil; saiba data, locais e valor dos ingressos

Dono de sucessos como “Take Me To Church”, “Cherry Wine”, “Almost (Sweet Music)” e “Francesca”, o cantor irlandês Hozier anunciou nesta segunda-feira (27) dois shows no Brasil. As apresentações acontecerão em São Paulo, no Espaço Unimed, no dia 30 de maio; e no Rio de Janeiro, no Qualistage, em 1º de junho. As informações são da Rolling Stone.

Os ingressos, a partir de R$ 270, serão vendidos a partir desta quarta-feira (29) no site da Ticketmaster. Hozier sobe ao palco por meio da turnê Unreal Unearth Tour, tendo a cantora Gigi Perez como convidada. É a segunda vez dele em solo nacional. A primeira foi no ano passado, durante o Lollapalooza Brasil.

Os diferentes setores para a apresentação compreendem Pista Premium, Pista, Mezanino e Camarote e, no Rio de Janeiro, Poltronas. Conhecido mundialmente por “Take Me To Church”, Hozier se tornou um sucesso no YouTube a partir dessa música e alcançou o número um no iTunes irlandês e número dois na tabela oficial em 25 de outubro de 2013.

De lá para cá, ele fez uma performance do hit durante a cerimônia do Grammy, ao lado de Annie Lennox; lançou um clipe para a música “Cherry Wine” com a atriz Saoirse Ronan e o ator Moe Dunford; e criou “Better Love”, música feita para a trilha sonora do filme A lenda de Tarzan. A canção foi lançada junto a um videoclipe.

Veja preços e setores dos ingressos

São Paulo (Espaço Unimed)

Pista premium: R$ 850 (inteira) / R$ 425 (meia-entrada);

Pista: R$ 640 (inteira) / R$ 320 (meia-entrada);

Mezanino: R$ 880 (inteira) / R$ 440 (meia-entrada)

Camarote: R$ 890 (inteira) / R$ 445 (meia-entrada)

Rio de Janeiro (Qualistage)

Pista premium: R$ 840 (inteira) / R$ 420 (meia-entrada);

Pista: R$ 540 (inteira) / R$ 270 (meia-entrada);

Camarote A: R$ 750 (inteira) / R$ 375 (meia-entrada);

Camarote B: R$ 750 (inteira) / R$ 375 (meia-entrada);

Camarote C: R$ 680 (inteira) / R$ 340 (meia-entrada);

Poltronas: R$ 560 (inteira) / R$ 280 (meia-entrada)