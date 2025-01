Selena Gomez apareceu aos prantos em vídeo publicado nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (27). A data coincide com a deportação em massa de imigrantes dos Estados Unidos, entre eles muitos do México, País onde a cantora possui descendência.

Nos Stories do Instagram, a atriz aparece chorando enquanto diz: "Eu só quero dizer que sinto muito: o meu povo está sendo atacado, as crianças. Eu não entendo. Me desculpem, eu queria poder fazer algo, mas eu ão consigo. Eu não sei o que fazer. Eu tentei de tudo, eu juro".

No registro, a atriz ainda coloca uma legenda escrito: "Eu sinto muito", com a bandeira do México. O vídeo foi deletado instantes depois com a mensagem: "Aparentemente, não é legal mostrar empatia pelas pessoas".

Deportações

Até a última sexta-feira (24), apenas quatro dias após Donald Trump tomar posse, mais de 500 imigrantes ilegais de diferentes nacionalidades já haviam sido detidos para deportação, segundo divulgou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, pelas redes sociais.

A porta-voz também afirmou que "centenas de imigrantes ilegais já foram deportados em aeronaves militares", destacando que essa é a "maior operação de deportação em massa da história".

