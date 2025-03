Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 2 de março

Você está alinhando sua força de desejo com sua força de vontade? Hoje, as energias astrológicas convidam você a refletir sobre essa integração de impulsos e objetivos.



A Lua se une a Vênus, que está retrógrada em Áries, criando uma energia intensa e introspectiva. Esse encontro impulsiona a reavaliação dos seus desejos, relacionamentos e formas de expressar o afeto. Vênus retrógrada trabalha para harmonizar e realinhar os laços, incentivando o corte de relações ou padrões que já não servem ao seu crescimento.



Após essa união, a Lua forma um sextil com Júpiter, ampliando suas perspectivas e trazendo otimismo. Essa influência favorece a expansão e o recomeço, oferecendo oportunidades para você ver além dos obstáculos e abraçar novas possibilidades.



No entanto, hoje Mercúrio se alinha a Netuno, o que pode trazer certa desorganização mental e dispersão. É um alerta para evitar distrações e manter o foco, especialmente quando se trata de tomar decisões importantes.



O dia pede que você identifique os "nós" que o prendem e corte os laços que já não lhe servem. Aproveite a influência harmonizadora de Vênus retrógrada para realinhar seus relacionamentos e, ao mesmo tempo, esteja atento à desorganização trazida pela conjunção de Mercúrio com Netuno. Use esse momento para equilibrar desejo e vontade, promovendo uma transformação interna que se reflete em sua vida prática.

Signo de Capricórnio hoje

Hoje, as energias planetárias pedem uma reavaliação de suas estruturas internas e dos laços que moldam sua segurança. A influência de Vênus retrógrada o impulsiona a harmonizar suas relações e a cortar amarras que o impedem de progredir. Mesmo que a conjunção de Mercúrio com Netuno traga certa desorganização, concentre-se na disciplina e na organização, transformando os desafios em oportunidades para um realinhamento profundo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.