Key Alves anuncia pausa no vôlei para se dedicar ao ‘entretenimento e TV’

A ex-BBB Key Alves fez um longo texto no Instagram para anunciar que fará uma pausa no vôlei. Este ano, a atleta participou do BBB 23 e já tinha demonstrado interesse em trabalhar como atriz ou apresentadora.

“Gostaria de começar agradecendo esse time lindo do Osasco que me proporcionou momentos únicos e inesquecíveis. Ali eu conheci as maiores atletas, aquelas que eu via na TV sabe? Entrei dois anos de mão dada com a minha ídola para os jogos. Eu realmente sou eternamente grata a tudo isso”, iniciou ela.

“Obrigada, meninas, comissão técnica, todos mesmo. O Liberatti era um sonho que se tornou realidade por dois anos. Vivi de tudo dentro das quadras com vocês, fui campeã paulista pela primeira vez e até mesmo uma lesão. Hoje eu decidi continuar no entretenimento e TV e tenho certeza que em breve estarei de volta às quadras. Hoje meu ciclo se encerra no Osasco, o time dos sonhos. Obrigada a maior torcida do Brasil de voleibol, vocês são feras”, concluiu.

Possibilidade de retorno

Apesar da despedida, ela não descartou voltar ao esporte no futuro. “Aos amantes do meu trabalho no voleibol, só posso dizer uma coisa: quem sabe um dia um bom filho à sua casa torna”.

Antes mesmo de entrar no BBB, Key já tinha uma carreira no OnlyFans. Ela chegou a afirmar que chegou a faturar na plataforma o prêmio de R$ 2,8 milhões do reality show da Globo após ser eliminada.