Yuri Lima tatua nome de Iza no braço

O jogador de futebol Yuri Lima tatuou o nome da namorada, a cantora Iza, no braço. Ele ainda não compartilhou a homenagem em suas redes sociais, mas o tatuador Gustavo Pacheco mostrou o resultado no Instagram.

Conforme o “Extra”, a tatuagem de Yuri foi feita no mesmo dia que Iza tatuou a palavra "fé" no lábio. Na ocasião, o atleta mostrou que estava acompanhando a artista no estúdio, mas não revelou que também faria uma tatuagem.

Iza e Yuri Lima assumiram o relacionamento em fevereiro desse ano. Esse é o primeiro namoro público da cantora após o fim do casamento com o produtor Sérgio Santos. Eles se casaram em 2018 e terminaram em outubro de 2022.

No Instagram

Em março, Iza revelou que conheceu Yuri após checar suas mensagens privadas no Instagram e ver uma do jogador. “Fui stalkear e vi que ele era tão discreto quanto eu. A gente começou a se falar, e achei ele muito maneiro, uma pessoa fodona, incrível, gostosa de conversar. Aí decidi ver qual era desse menino”, disse.