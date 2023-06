Iza compartilha foto na companhia do namorado jogador de futebol

A cantora Iza compartilhou, na terça-feira (13), uma sequência de fotos no Instagram e uma delas chamou bastante atenção de quem a acompanha na rede social. A artista aparece sentada do colo do namorado, o jogador de futebol do Mirassol, Yuri Lima.

A imagem foi tirada do espelho pela própria cantora. Iza e o volante estão juntos desde o início do ano.

Yuri fez questão de deixar um comentário na foto. “E essa 5ª foto, hein, Isabela Cristina? Te amo demais”, escreveu.

Os fãs também se manifestaram sobre a foto sensual. “Não sei como o Mirassol liberou esse namoro. Na 5ª foto se vê que o jogador vai lesionar”, brincou um. “A 5ª foto é um gatilho imenso para os solteiros, Iza”, acrescentou outro. “Na terça, um joguinho triste da Série B. Na quarta, uma mulher dessa. Yuri Lima venceu na vida”, publicou mais um.

Rumores

Os rumores que Iza estaria vivendo um romance com Yuri começaram logo após o Réveillon. Eles passaram a virada do ano juntos, e em 17 de janeiro o jogador de futebol assumiu o affair com a artista.

Esse é o primeiro relacionamento da cantora após o fim do casamento com o produtor Sérgio Santos. Eles casaram em 2018 e terminaram em outubro do ano passado.