Lauana Prado e Tati Dias reatam realacionamento

A cantora Lauana Prado atualizou o status de relacionamento com a influenciadora Tati Dias, na tarde desta terça-feira (3). Em stories no Instagram, a artista, ao lado da agora namorada, brincou sobre o retorno: “Foi só uma pausa”.

“Gente, a gente voltou. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta [...] a gente está aqui e tal, já fomos ao médico ver o neném hoje, a gente foi almoçar, agora estamos indo pegar o Bentinho. É isso aí, estamos namorando”, disse Lauana.

No stories seguinte, a artista seguiu: “Então, como tem muita gente achando que sabe das coisas, e falando o que quer e o que não quer, no grande tribunal que é a internet, a gente”. Tati complementou: “A gente não vai nem entrar nesse mérito, quem sabe do nosso relacionamento é a gente”.

No dia 11 de janeiro, Lauana Prado anunciou nas redes sociais o fim do relacionamento com a influenciadora Tati Dias. O casal estava publicamente junto desde junho de 2024 e tinha noivado em junho do ano passado.

No comunicado da época, postado nos stories do Instagram, a artista informou que ambas decidiram dar um ponto final na relação e pediu respeito pelo momento.

“Em respeito a todas as pessoas que acompanham minha vida e torcem pela minha felicidade, quero compartilhar que eu e a Tatiana Dias decidimos seguir caminhos diferentes”, diz Lauana no texto.

A nota publicada ressaltava que a relação “sempre foi cheia de amor, cuidado e parceria, e isso não muda”. “Mas também entendemos que, apesar do sentimento, nossas rotinas, ritmos e perspectivas de vida começaram a seguir direções distintas”, segue.