Lauana Prado confirma affair com influenciadora Tati Dias: 'Muito feliz'

Destaque nas parade de sertanejo, acantora Lauana Prado, de 35 anos, confirmou à Quem na última sexta-feira (07), o affair com a influenciadora Tati Dias, de 34.

Os rumores de que as duas estariam em uma relação começaram quando a ex-participante de "A Fazenda" postou fotos com a cantora em uma praia do Rio de Janeiro. Nas imagens, elas aparecem abraçadas e curtindo o mar.

A cantora destacou em entrevista que está muito feliz. "Nós estamos nos conhecendo há alguns meses e, além da amizade, estamos nos divertindo juntas, vivendo momentos especiais. Entre um compromisso de trabalho e outro, estamos conseguindo descansar e aproveitar a vida", disse Lauana.

"Tem muitas coisas boas acontecendo na minha carreira, em breve começo a lançar DVD. Eu estou vivendo tudo o que sonhei em quase 18 anos de carreira e, graças a Deus, cercada de amigos e pessoas que eu gosto muito, que me fazem bem. E a Tati é uma delas", complementou a dona da regravação mais famosa de "Escrito nas Estrelas".

A cantora não assumia um relacionamento desde Veronica Schulz, com quem terminou em dezembro de 2023, após quatro anos de compromisso. De acordo com Lauana, as duas tomaram a decisão do término em paz.

A influenciadora Tati foi namorada do jogador de futevôlei Junior Saldanha. Com ele, ela teve Bento, que nasceu em fevereiro de 2022.