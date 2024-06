Ticiane Pinheiro participa do Domingão com Huck ao lado de César Tralli e Helô Pinheiro

Ticiane Pinheiro estará no horário nobre da TV Globo, quebrando o protocolo da emissora, que não costuma receber contratados de outras empresas. A apresentadora "Hoje em Dia", da TV Record, foi convidada por Luciano Huck para compor o time de jurados artísticos da "Dança dos Famosos" no Domingão deste domingo (09), com o marido, jornalista César Tralli.

Na bancada do quadro, o casal mostrou muito carinho, com direito a foto posada e beijo apaixonado. Ticiane e Tralli, que comanda o Jornal Hoje, são pais de Manuela, de 4 anos. O comandante do "Jornal Hoje" é ainda padrasto de Rafaella Justus, de 14 anos, fruto do relacionamento da loira com Roberto Justus.

Do outro lado do palco, a mãe dela, Helô Pinheiro, se junta a Livia Andrade, Dona Dea, Preto Zezé e Ed Gama para comentar as apresentações artísticas em ritmo de salsa.

No programa deste domingo, os famosos Tati Machado, Amaury Lorenzo, MC Daniel, Barbara Reis e Micael Borges se apresentam. Duas duplas serão eliminadas.

As gravações do dominical aconteceram na tarde da última quinta-feira (06), nos Estúdios Globo. A última aparição de Ticiane na Globo foi em 2002, quando fez uma participação no infantil "Sítio do Picapau Amarelo". Ela integra o elenco da Record desde 2005.

A noite comandada por Huck também será de pagode com direito ao baiano Léo Santana, que se apresenta no palco antes da "Dança".

O Domingão com Huck vai ao ar após o "Festival Salve o Sul", que acontece na tarde deste domingo no Allianz Parque, em São Paulo, e cuja renda será toda revertida para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.