Isabella Santoni e Henrique Blecher se casam; veja detalhes da festa

A atriz Isabella Santoni, de 29 anos, e o empresário milionário Henrique Blecher, de 47, realizaram a cerimônia de casamento no bairro do Joá, Rio de Janeiro, na tarde do último sábado (08), em uma festa intimista na residência do casal, com a presença da família e amigos próximos. Em maio, há menos de um mês, os dois já haviam celebrado o casamento civil.

“É um momento especial e íntimo, decidimos comemorar com quem realmente é próximo e torce pela gente”, disse a atriz à Vogue,

Aliás, com a renomada publicação de moda, a Isabelle também fez uma collab no Instagram e revelou aos 10,5 milhões de seguidores detalhes do vestido que escolheu para o casamento. "Moderno, sexy e atemporal", descreveu a revista.

Assinada pela estilista e amiga Lethicia Bronstein, a peça foi feita com tecido zibeline e recortes preenchidos com renda chantilly francesa. O véu também chamou atenção. Foi bordado com técnicas de alta-costura e levou mais de 3.000 pérolas na composição.

Também no Instagram, a atriz compartilhou outros preparativos para o dia especial. "A contagem regressiva acabou! Chegou o grande dia", escreveu na legenda de um vídeo.

Ao longo do dia, ela revelou um machucado no joelho que fez na semana que antecedeu a festa, detalhes da decoração, dos aperitivos e dos acessórios que usou.

Chama gêmea

Durante a troca de votos, Isabella se referiu ao noivo como “chama gêmea”: “É a conexão profunda e intensa entre duas almas. São duas partes de uma mesma alma que se divide e se manifesta em dois corpos diferentes. São vistas como espelhos um do outro, refletindo em qualidades e desafios semelhantes. É um encontro transformador e intenso, trazendo crescimento espiritual, cura emocional e um forte sentido de unidade”.

Já Henrique Blecher, em seu discurso, comentou a fama de casamenteiro. “Todos sabem que já casei algumas vezes e, óbvio, isso gera boas piadas — algumas péssimas, outras ótimas e até me divirto. Acho que virei uma espécie de Ross (personagem de Friends). E quer saber? Não tenho medo de mudar. Eu mudaria 10 mil vezes até achar a minha casa, que é você”, concluiu Henrique.

O relacionamento dos pombinhos se tornou público quando eles foram vistos em uma festa da cantora Anitta, no final de 2023. Os dois têm 18 anos de diferença.

Henrique é pai de duas meninas e já foi casado com a atriz e cantora Emanuelle Araújo, que inclusive já interpretou a madrasta de Santoni "Malhação Sonhos", exibida entre 2014 e 2015.