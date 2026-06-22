Cearense viraliza com interpretação de libras de 'Beija-Flor' de João Gomes

Profissional afirma unir experiência em teatro, dança e artes cênicas em trabalho nos palcos.

Escrito por João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
22 de Junho de 2026 - 15:11 (Atualizado às 15:15)

Natural de Varjota (CE), o intérprete de Libras Jorge Antônio Alves de Melo, 30, conhecido artisticamente como Jorge Okong, tem chamado atenção nas redes sociais pelas performances emocionadas durante apresentações de artistas de forró. Ele se tornou um dos assuntos mais comentados entre os fãs de forró após viralizar ao som de "Beija-Flor" de João Gomes durante os festejos juninos.

Os vídeos mostram um trabalho que vai além da tradução da letra das canções para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Com experiência em teatro, dança e artes cênicas, Jorge incorpora emoção, expressões corporais e movimentos que transformam a interpretação em uma verdadeira performance artística.

Veja intepretação de 'Beija-Flor':

Antes de atuar nos palcos dos grandes eventos juninos, Jorge construiu uma trajetória ligada às artes. "Eu trabalhava com teatro e com dança na cidade de Varjota. Eu dava aula de balé, trabalhei com balé clássico, trabalhava como diretor teatral e iluminador cênico", relembra.

Amizade com surdo levou professor ao universo da Libras

O contato com Libras aconteceu em 2020, durante a pandemia, após conhecer uma pessoa surda na cidade. "Eu conheci um surdo e a gente criou uma amizade. Aí comecei a trabalhar com Libras nessa época, meio que involuntariamente", conta.

Hoje, ele é formado em Letras-Libras, com licenciatura e bacharelado, possui pós-graduações na área e atua em diferentes segmentos da acessibilidade. "Sou o primeiro intérprete formado da cidade", destaca.

Além disso, mantém uma empresa especializada em acessibilidade e serviços de Libras, que reúne uma equipe de 11 profissionais. "Na minha equipe tem professor surdo, consultor surdo, cinco intérpretes que trabalham comigo e estagiários. A gente é referência para várias cidades da região".

O diferencial que chamou atenção dos artistas

João Gomes já chegou a interegir com cearense em apresentação.
Legenda: João Gomes já chegou a interegir com cearense em apresentação.
Foto: Reprodução/Instagram.

Segundo Jorge, o diferencial do seu trabalho está justamente na união entre Libras e experiência artística.

Quando eu venho para a interpretação, eu tenho um diferencial. A minha interpretação traz um peso cênico do teatro e da dança. Não é todo intérprete que dança, não é todo intérprete que chora, se precisar
Jorge Okong
Intérprete de libras

Ele explica que interpretar músicas exige muito mais do que conhecer a língua de sinais. "Eu preciso ter a base linguística da Libras, conhecer os sinais e os regionalismos. Preciso conhecer quem é o cantor, porque a letra muda e o cantor muda. Eu preciso trazer aquele jeito daquele cantor para a interpretação".

Durante os shows, as apresentações de Jorge costumam aparecer nos telões e frequentemente ganham destaque nas redes sociais.

Vídeo no Dominguinho viralizou

A relação com João Gomes começou em 2024, durante um projeto de acessibilidade em eventos juninos. "Foi onde eu conheci João pela primeira vez. A gente teve um vídeo viralizado ano passado e eu fiquei fã dele por conta desse show", lembra. 

Desde então, Jorge voltou a interpretar apresentações do cantor em diferentes ocasiões, incluindo shows no Ceará e no festival Rock The Mountain, no Rio de Janeiro.

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Recentemente, um vídeo interpretando a música "Beija-Flor", sucesso de João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê, alcançou milhões de visualizações.

A repercussão chegou aos próprios artistas. "João Gomes mandou mensagem. Eu comecei a chorar porque ele está me seguindo. Comentou no meu vídeo. O Jota.Pê também comentou".

Crescimento acelerado nas redes sociais

A repercussão dos vídeos provocou um elevado número de seguidores. "Quando eu vim para cá pela primeira vez, eu tinha 2.900 seguidores. Já estou com quase 60 mil agora".

O crescimento foi tão rápido que ele ainda tenta administrar a nova rotina. "Eu ainda não consegui administrar. Não consigo responder todo mundo e não consigo ver todos os directs".

Jorge já realizou interpretações em shows para músicas de nomes como Gusttavo Lima, Seu Desejo, Simone Mendes, Batista Lima, entre outros artistas.

Veja interpretação ao lado de Gusttavo Lima:

Além dos fãs, começaram a surgir contatos profissionais. "Recebi ligação de uma moça de Portugal para ver se eu conseguiria fazer um projeto diretamente com ela. Estamos conversando".

A importância da acessibilidade nos grandes eventos

Atualmente, Jorge integra a equipe responsável pela acessibilidade dos festejos juninos promovidos pelo Governo de Sergipe em Aracaju, considerado um dos maiores eventos do gênero no Nordeste.

Segundo ele, a presença de intérpretes de Libras nos grandes eventos tem sido impulsionada pela legislação de acessibilidade. "Quase todos os projetos grandes são obrigados por lei a ter acessibilidade. É basicamente isso que obriga esses trabalhos a acontecerem".

Ele afirma que o público surdo participa ativamente dos eventos. "Sempre tem surdos na plateia. Às vezes mais, às vezes menos. Temos consultor surdo na equipe e todo dia tem surdo presente".

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