PSTU confirma candidatura de Zé Batista em convenção

O diretório municipal do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) de Fortaleza confirmou a candidatura dos sindicalistas Zé Batista, para prefeito e Maria de Lourdes Gonçalves da Costa, a Malu Costa, como vice-prefeita. O ato ocorreu na convenção do partido, na manhã deste sábado (27), no auditório do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Ceará (Sintro), no Centro.

Em sua fala, Zé Batista afirmou que o grupo político é alternativa às candidaturas de extrema-direita e as de esquerda que se aliam em grandes grupos. "Não estamos apresentando candidatura, simplesmente por apresentar. Temos uma preocupação e uma responsabilidade de não deixar que a classe trabalhadora e o povo pobre de Fortaleza fique a mercê desses dois projetos burgueses e capitalistas".

Legenda: Convenção do PSTU ocorreu no auditório do Sintro, no Centro Foto: Kid Junior

O candidato da majoritária ainda reforça saber que a disputa será difícil. "Vamos lutar contra um poderio político e econômico muito grande, mas sabemos que se faz necessário ter uma alternativa socialista e revolucionária. Uma candidatura que não tenha medo de falar do socialismo e de chamar a classe trabalhadora para lutar por esse projeto".

Na ocasião também foram apresentados três candidatos (dois homens e uma mulher) para a Câmara de Vereadores. O PSTU faz chapa única, sem coligação com nenhuma outra legenda.

Quem são os candidatos do PSTU

Zé Batista, além de atuar na direção do partido, é operário da construção civil e coordenador licenciado da Executiva Nacional da Central Sindical e Popular (CSP-Conlutas). Ele foi o candidato ao Governo do Ceará em 2022 e concorreu a uma cadeira de vereador na eleição de 2020 — pela mesma organização partidária em ambas as oportunidades.

Malu Costa tem passagens pelo Sindicato dos Trabalhadores em Informática, Sindicato dos Servidores Públicos de Fortaleza (Sindifor) — onde foi diretora entre 2004 e 2012 —, pelo Sindicato dos Servidores de Proteção e Defesa Civil — onde é presidente licenciada —, pela Diretoria Executiva da CSP-Conlutas e pelo Movimento Mulheres em Luta. Essa será a primeira vez que ela participará de um pleito eleitoral.