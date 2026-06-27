Ofensiva de Michelle tenta marcar posição no PL e construir grupo político relevante

A ofensiva de Michelle Bolsonaro (PL) contra o enteado Flávio, pré-candidato à Presidência da República, é ancorada no Ceará, mas tem objetivo nacional. Ao expor, em um longo vídeo, o atrito com o senador, a ex-primeira-dama escolheu deliberadamente o tabuleiro cearense para travar uma disputa que é pela divisão do espólio político de Jair Bolsonaro. Michelle tem demonstrado que, embora o enteado e o PL no Ceará tenham feito ouvidos moucos para a queixa, não vai desistir de manter sua liderança que se concentra fortemente no segmento evangélico e conservador feminino.

Por que o Ceará?

O Ceará oferece a Michelle tudo o que ela precisa para marcar posição. Aqui está a aliança mais delicada, do ponto de vista narrativo, do bolsonarismo nesta eleição: o diretório estadual do PL, presidido pelo deputado André Fernandes (PL), declarou apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao governo. O mesmo Ciro que deu diversas declarações contundentes contra Jair Bolsonaro e seu entorno e que, recentemente, em entrevista à Revista Veja, voltou a fazer críticas e comparar Bolsonaro a Lula. Para Michelle, é o cenário perfeito. Defender "valores" contra o pragmatismo de uma aliança com Ciro é uma posição de baixo custo e alto retorno simbólico junto à base mais fiel. Michelle acredita que o enfrentamento fará o público feminino e evangélico ficar ao seu lado e contra Flávio. Essa é a aposta. O verdadeiro jogo A ex-primeira-dama está, ao mesmo tempo, defendendo uma bandeira moral, montando um grupo e fincando bandeira no território político. No Ceará, esse grupo tem dois nomes mais fortes: a deputada federal Priscila Costa (PL), que Michelle quer ver candidata ao Senado, e Eduardo Girão (Novo), que ela defende para o governo em lugar de composição com Ciro.

A vaga de Priscila no Senado, por sinal, é o nó da crise local. Pela composição da chapa cirista, restou ao PL uma única indicação. André Fernandes escolheu o próprio pai, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL). Michelle reagiu com a pergunta que sintetiza a ofensiva: se a aliança com Ciro é tão boa, por que não é a vaga do pai de André que se sacrifica? Por que a mulher é quem cede? Divisão de espólio

Com Jair Bolsonaro inelegível, o campo político de direita não disputa só a sucessão de Lula, mas sim espólio político do bolsonarismo, e Flávio se move como herdeiro presumido. Ao acusar o enteado de tê-la mandado "ficar fora das decisões", Michelle não responde a uma ofensa pessoal. Ela contesta a hierarquia.