Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Seminário de Gestores Públicos: especialistas debatem Nova Lei de Licitações e o papel dos prefeitos

A conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) Soraia Victor foi a moderadora do painel realizado nesta terça-feira (16).

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Foto de painel mediado por Soraia Victor no Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026.
Legenda: O Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 é realizado no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.
Foto: Fabiane de Paula.

Especialistas em gestão pública discutiram o impacto da Nova Lei de Licitações e Contratos na realidade dos municípios e o papel dos gestores destas administrações na promoção de políticas públicas durante um dos painéis apresentados no Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026, nesta terça-feira (16).

A conselheira do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) Soraia Victor, moderadora do painel, pontuou que a lei, embora seja de 2021, está entrando na prática agora e mudando a forma de se pensar as aquisições.

Segundo ela, em entrevista ao PontoPoder, as contratações saíram de uma ideia de "compra por uma compra" para um "planejamento de entrega de política pública em que é preciso fazer uma compra". Tal mudança, ressalta, "requer uma capacitação contínua".

Foto da conselheira do TCE-CE Soraia Victor no Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026.
Legenda: Representante do TCE-CE reforçou que legislação "requer uma capacitação contínua".
Foto: Fabiane de Paula.

"Independentemente do tamanho do município, ele vai ter que ter um gestor de contrato, porque, quanto a isso, a lei não abre mão. Então, os municípios vão ter que se adaptar a algumas dessas questões. Em outras, evidentemente vai, haver uma ponderação em que a gente vai examinar o tamanho do município", disse Soraia Victor sobre a robustez da norma.

Ao que pontuou a conselheira, a Nova Lei de Licitações e Contratos é "densa" e "não é uma lei fácil". "A gente entende que não é, mas nós estamos criando essa jurisprudência para dar também essa base", argumentou.  

Com promoção do Diário do Nordeste e da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), e com realização da Prática Eventos, o seminário ocorre no Centro de Eventos do Ceará nesta terça-feira (16).

Desafios da Nova Lei de Licitações

Com a palestra "Integridade e Segurança nas Contratações Públicas: Prevenindo riscos na gestão", que integrou o painel mediado por Soraia Victor, o procurador federal Philippe Magalhães pontuou os desafios na execução da Nova Lei de Licitações e Contratos pelos municípios. 

Na visão dele, a norma foi "criada numa perspectiva de Palácio do Planalto". O palestrante pontuou que os órgãos de controle devem se atentar para "peculiaridades organizacionais" destes entes.

Foto de Philippe Magalhães no Seminário de Gestores Públicos 2026.
Legenda: Philippe Magalhães é procurador federal.
Foto: Fabiane de Paula.

Ele destacou a relevância da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) neste contexto, que dita as regras de como as outras leis devem ser aplicadas, interpretadas e validadas no Brasil.

Magalhães mencionou que "os municípios devem se apropriar" dos instrumentos, que estudem a Lei de Licitações para que possam implementar, por exemplo, mecanismos prévios. E que os gestores elaborem processos administrativos com fundamentações e outras informações acerca das decisões tomadas.

Integração entre diferentes entes

Já o secretário de Planejamento e Gestão do Ceará, Alexandre Cialdini, que realizou a palestra "Integração Interfederativa e Governança Territorial: Estratégias do Governo do Ceará para Impulsionar o Desenvolvimento Municipal", destacou a relevância de uma integração intrafederativa.

Segundo ele, a governança deve ser aprimorada pelos entes públicos, considerando as premissas de articulação, cooperação e gestão compartilhada. 

Foto do secretário Alexandre Cialdini.
Legenda: Alexandre Cialdini é secretário do Planejamento e Gestão do Ceará.
Foto: Fabiane de Paula.

Durante sua exposição, o gestor celebrou oportunidades de diálogo como o Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 e mencionou entregas da sua gestão na Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag-CE), a exemplo do programa de governança interfederativa Ceará Um Só.

Segurança decisória em contratações

O procurador do Banco Central do Brasil, João Marcelo Magalhães, foi o responsável pela palestra "Governança Pública e Segurança Decisória: como estruturar a gestão para prevenir riscos, fortalecer resultados e evitar sanções".

Em sua explanação, ele se aprofundou na temática da governança e pautou segurança decisória em processos licitatórios no âmbito dos municípios. Para ele, "a licitação é a forma por natureza de realizar política pública". 

Foto de João Marcelo Magalhães no Seminário de Gestores Públicos 2026.
Legenda: João Marcelo Magalhães é procurador do Banco Central do Brasil.
Foto: Fabiane de Paula.

Sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos, ele observou que a legislação foi "gestada num ambiente de conversa entre Tribunal de Contas da União (TCU) e Advocacia-Geral da União (AGU)" e "incorporou muito a jurisprudência do TCU".

João Marcelo também reforçou o papel da LINDB na segurança decisória e na sustentação diante de eventuais análises de órgãos de controle externo como o TCE-CE.

'Paradoxo' na administração municipal

Último palestrante do painel, o doutor em Direito Administrativo Ismar Viana, que apresentou o tema "Improbidade Administrativa e Inelegibilidade: controle externo, responsabilização e segurança decisória na gestão municipal", indicou um paradoxo entre a necessidade de resolução imediata de demandas locais e a responsabilização futura de atos na administração de municípios.

Foto do professor Ismar Viana no Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026.
Legenda: Ismar Viana é doutor em Direito Administrativo pela PUC-SP.
Foto: Fabiane de Paula.

Viana alertou para a "necessidade de os próprios órgãos e controle garantirem o respeito às suas próprias decisões para gerar estabilidade" e apontou que grande parte dos casos de inelegibilidade têm relação com sanções pelos tribunais de contas.

Ele falou do efeito de uma "maturidade institucional e funcional" em textos normativos como a Lei de Licitações e ponderou que "a motivação adequada" será o escudo de gestores na tomada de decisões.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto de painel mediado por Soraia Victor no Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026.
PontoPoder

Seminário de Gestores Públicos: especialistas debatem Nova Lei de Licitações e o papel dos prefeitos

A conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) Soraia Victor foi a moderadora do painel realizado nesta terça-feira (16).

Bruno Leite
Há 1 hora
Foto de estação do Metrofor em Fortaleza.
PontoPoder

Alece aprova criação de 51 cargos no Metrofor para nova convocação de concursados

Medida foi aprovada em regime de urgência após oposição voltar atrás de pedido de vistas.

Marcos Moreira
Há 1 hora
Ciro Gomes ouvindo pergunta de repórter durante entrevista. Ele é filmado por um celular.
PontoPoder

TRE-CE revoga liminar e libera volta de propaganda do PSDB com Ciro Gomes no rádio e na TV

Os desembargadores não entraram no mérito da ação. Eles acolheram preliminares processuais apresentadas pela defesa do tucano.

Igor Cavalcante
Há 1 hora
Imagem mostra ônibus da cor azul sendo rebocado após acidente que matou jovens atletas de basquete.
PontoPoder

Alece e CMFor prestam minuto de silêncio em homenagem a atletas de time de basquete

Os vereadores de Fortaleza também homenagearam a jovem Maria Eduarda, que morreu após ser lançada de uma ponte sem equipamento de segurança.

Milenna Murta*
Há 2 horas
Giordanna Mano concede entrevista ao PontoPoder.
PontoPoder

Giordanna Mano reafirma pré-candidatura de Junior Mano ao Senado e descarta vetos

A ex-prefeita de Nova Russas participou da XIV edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026 e apresentou as iniciativas municipais para inclusão e acolhimento de crianças autistas.

Igor Cavalcante
15 de Junho de 2026
Homem de cabelos grisalhos curtos e barba aparada fala ao microfone em uma tribuna de madeira, durante uma sessão em ambiente institucional. Ele veste terno escuro, camisa preta e gravata cinza clara, apoiando as duas mãos sobre o púlpito, onde há folhas de papel e um celular. Ao fundo, há uma parede com revestimento amadeirado claro e, à esquerda da imagem, uma bandeira com detalhes em vermelho, amarelo, branco, verde e azul.
PontoPoder

Com chapa única e votos da oposição, Chico Joia Jr. é reeleito presidente da Câmara de Sobral

A posse da nova Mesa Diretora será em janeiro de 2027.

Ingrid Campos
15 de Junho de 2026
Rholden Queiroz, presidente do TCE, discursa em microfone.
PontoPoder

Presidente do TCE-CE defende IA na gestão pública: ‘Não dá para falar de gestão sem tecnologia’

Rholden Queiroz destacou que ferramentas já auxiliam o TCE-CE na análise de licitações e devem ser ampliadas para aproximar cidadãos.

Igor Cavalcante
15 de Junho de 2026
Governador Elmano de Freitas durante entrevista coletiva no XIV Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026.
PontoPoder

Elmano cita ‘grandeza’ de Roberto Pessoa em receber Ciro: 'Sabe diferenciar o que é disputa política'

Encontro entre o prefeito e o ex-ministro aconteceu durante o São João de Maracanaú.

Marcos Moreira
15 de Junho de 2026
Foto do governador Elmano de Freitas no Seminário de Gestores Públicos 2026.
PontoPoder

Seminário de Gestores Públicos: Elmano pede valorização de 'experiências exitosas que o Ceará tem'

Governador do Ceará abriu XIV Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026 com palestra magna.

Bruno Leite
15 de Junho de 2026
Palanque do Seminário de Prefeitos, o governador Elmano de Freitas aparece em pé.
PontoPoder

Seminário de Prefeitos 2026 reúne gestores públicos em Fortaleza para discutir futuro das cidades

O evento segue com programação até a terça-feira (16), no Centro de Eventos do Ceará.

Milenna Murta*
15 de Junho de 2026
Ciro Gomes de camisa social azul-clara caminha por uma rua durante atividade pública ao ar livre, cercado por outras pessoas.
PontoPoder

Após pedido do PT, Justiça Eleitoral suspende propaganda do PSDB com Ciro Gomes no rádio e na TV

Desembargador eleitoral entendeu haver risco de 'dano ao equilíbrio do processo democrático' e estabeleceu multa de R$ 20 mil por descumprimento.

Luana Barros
15 de Junho de 2026
Ciro Gomes e Roberto Pessoa se cumprimentam durante São João do Maracanaú.
PontoPoder

Ex-adversários políticos, Ciro Gomes e Roberto Pessoa retomam diálogo: 'Amigo antigo'

Políticos se encontraram no São João de Maracanaú, onde o tucano cumpriu agenda de pré-campanha ao Governo do Ceará.

Marcos Moreira
14 de Junho de 2026
Balança dourada, símbolo do Direito, em cima de livro de capa vermelha.
PontoPoder

Com polêmicas nas reformas familiares, votação do Código Civil é adiada no Senado

O prazo para encerrar a Comissão Temporária passa a ser no final desta legislatura.

Milenna Murta*
14 de Junho de 2026
Cinco pessoas do PSTU posam para foto em evento de pré-candidatura num auditório. Um veste camisa vermelha, uma mulher e dois homens camisa verde e amarela e outro uma blusa branca com o escrito Palestina Livre.
PontoPoder

PSTU confirma Zé Batista como pré-candidato ao Governo do Ceará em 2026

Sindicalista já disputou a vaga de chefe do Executivo estadual em 2022.

Redação
13 de Junho de 2026
Jogadores da seleção brasileira de futebol comemoram juntos próximo à bandeirinha de escanteio durante uma partida. Vestidos com uniforme amarelo e azul, os atletas se abraçam e levantam os braços diante de uma arquibancada lotada de torcedores brasileiros ao fundo.
PontoPoder

CPI, combate ao racismo e prêmio para jogadores: como a Copa do Mundo aparece na política

O PontoPoder fez um levantamento sobre propostas apresentadas no Congresso Nacional desde o último mundial, em 2022.

Luana Barros
13 de Junho de 2026
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, posa para retrato com a camisa da Seleção Brasileira de futebol, na Granja do Torto.
PontoPoder

Lula pede que seleção brasileira jogue com 'alma' a Copa do Mundo: 'Quando cair, levante'

O presidente da República divulgou um vídeo nas redes sociais com conselhos para o técnico Carlo Ancelotti e para o time.

Redação
13 de Junho de 2026
Elmano de Freitas, Júnior Mano e Cid Gomes
Inácio Aguiar

Os bastidores da negociação do comando governista com Júnior Mano

O deputado, a essa altura, já não disputa a vaga ao Senado em si, mas as condições para abrir mão

Inácio Aguiar
13 de Junho de 2026
Estudantes em um semi-circulo erguem os braços e comemoram.
PontoPoder

Alunos da rede municipal elegem 24 jovens vereadores em projeto da Câmara de Fortaleza

Programa "Parla, Jovem!" mobilizou mais de 2,3 mil estudantes e recebeu 79 propostas sobre inclusão, inovação e sustentabilidade.

Redação
12 de Junho de 2026
Lula, um homem idoso, de barba e cabelo brancos, usa chapéu panamá e camisa de botão azul. Ele discursa segurando um microfone.
PontoPoder

Lula comemora término de sessões de radioterapia para tratar câncer de pele: 'Estou bem e feliz'

Os procedimentos começaram no mês passado, no Hospital Sírio-Libanês.

Redação
12 de Junho de 2026
Vereadores durante sessão da Câmara Municipal de Sobral.
PontoPoder

Eleição pela presidência da Câmara de Sobral expõe racha na base de Oscar com aliados rompidos

Panorama de apoios na disputa é tido como incerto por dividir membros da situação.

Marcos Moreira
12 de Junho de 2026