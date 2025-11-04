Elmano: 'Em confronto do Policial Militar com o bandido, que morra o bandido'

O governador Elmano de Freitas (PT) voltou a comentar sobre o cenário da segurança pública no Ceará e declarou que, em um eventual confronto entre a Polícia e infratores, que "morra o bandido". A declaração ocorreu na noite desta terça-feira (4), em Brasília, em meio a um avanço do crime organizado no País.

"É necessário muitas vezes fazer o confronto, e eu já disse algumas vezes, em confronto da Polícia Militar com o bandido, que morra o bandido, e o policial militar possa ter sua vida preservada", afirmou.

O petista lembrou da morte de 7 homens ligados ao Comando Vermelho, no Interior do Estado, e que teve a preservação das vidas dos policiais e sem a morte de inocentes no episódio.

"E essa é a nossa posição e nós vamos continuar no estado do Ceará a fortalecer as forças de segurança para fazer os confrontos que forem necessários, mas sempre com cuidado de não deixar a população civil no meio de um conflito armado, que às vezes é necessário ser feito entre a Polícia e uma facção", disse.

'Mesma opinião'

Diante do discurso endurecido em relação ao tema, o governador disse que não mudou de opinião sobre a pauta e que segue adotando a política de combate ao crime através de diversas vertentes da gestão.

Eu não mudei nenhuma opinião sobre a questão da segurança. Eu mantive a mesma opinião que eu sempre tive. Que nós precisamos ter políticas sociais, vamos ter política de prevenção, que nós precisamos efetivamente ter presença nos bairros, e não apenas ir lá e sair. Agora, e precisamos ter força e enfrentamento e é isso que estamos fazendo no Ceará Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará

Ainda segundo Elmano, o governo contratou mais de 2 mil policiais militares, mais de 400 policiais civis, além de investimento na Perícia Forense, concurso para as forças de seguranças e parcerias com o Tribunal de Justiça e o Ministério Público.

"O que nós temos efetivamente, no caso do Ceará, é o mesmo discurso desde quando assumi. É ação solidária com a população que mora no bairro e ação firme e dura contra o crime organizado", disse.