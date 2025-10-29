Bruno Mesquita será o relator do Plano Diretor de Fortaleza

O vereador Bruno Mesquita (PSD), líder do governo Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), será o relator do Plano Diretor do Município. O anúncio oficial, porém, deve ficar para esta quinta-feira (30).

A coluna apurou que os vereadores já estão sendo comunicados da escolha e o parlamentar também já começou as tratativas para a implementação do cronograma para discutir a matéria.

O Plano da cidade está defasado desde 2009 e precisa de um novo texto para direcionar as decisões para o crescimento da Capital.

O texto foi enviado pelo Executivo ainda nesta quarta-feira (29) e encaminhado para a Comissão Especial — Matérias que Alterem o Plano Diretor (CE-PDDU) da Casa Legislativa, presidida pelo vereador Benigno Junior (Republicanos).