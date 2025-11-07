Aliada de Elmano, Fernanda Pessoa se reúne com Rueda e nega que sofrerá 'punição' no União Brasil

No mesmo dia da filiação de Roberto Cláudio ao União Brasil, os deputados federais Moses Rodrigues e Fernanda Pessoa, agora correligionários do ex-prefeito de Fortaleza, se reuniram com o presidente nacional da sigla, Antônio Rueda, em Brasília.

Ausentes do evento de filiação, os parlamentares resistem à possibilidade de entrar nas fileiras da oposição no Ceará. A todo momento, reforçam o discurso de governistas.

Sobre o encontro com o dirigente nacional, a deputada Fernanda Pessoa afirmou à coluna que ouviu do presidente que não há possibilidade de punição a ela nem a Moses por serem aliados do governador Elmano de Freitas (PT).

O presidente Rueda reconheceu que eu e o deputado Moses somos peças importantes dentro do União Brasil, temos história, temos base, temos responsabilidade e representamos setores reais da sociedade. Por isso, não existe qualquer possibilidade de punição. Pelo contrário: nós seremos escutados no processo de definição dos rumos do partido no estado Fernanda Pessoa (União Brasil) Deputada federal

'Consequências'

Por outro lado, Capitão Wagner, que preside o partido no Ceará, tem dado declarações de que "existe uma consequência para cada ato político" indicando que poderia haver consequências burocráticas para casos de infidelidade.

Wagner também tem afirmado que quem “quiser votar no outro governador que não for o nosso" terão que "procurar uma outra legenda". Fato esse rebatido por Fernanda Pessoa.

"Na nossa reunião com o presidente nacional Antônio Rueda, ficou absolutamente claro que eu e o deputado Moses seguiremos apoiando o governador Elmano de Freitas, porque o nosso compromisso é com o Ceará, com os serviços que chegam às pessoas e com a responsabilidade pública", disse.

A parlamentar diz ainda que não deixará o partido e critica fala do dirigente estadual. "Aquela fala sobre expulsão ou penalização, feita pelo presidente regional, foi infeliz e absolutamente isolada. Ele não fala pelo partido nacional, nem pelo sentimento da maioria. Parece, inclusive, que falou sozinho", conta.