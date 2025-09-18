Veja como votaram os deputados federais cearenses na urgência para aprovar anistia a golpistas
De acordo com Hugo Motta, por conta das divergências sobre o tema, caberá ao plenário definir
Deputados federais aprovaram na noite dessa quarta-feira (17) requerimento de urgência para analisar projeto de lei que anistia participantes das manifestações golpistas no País.
Foram 311 votos a favor, 163 contra e 7 abstenções. A data de votação do projeto, porém, ainda será definida. Com a aprovação da urgência, o texto, ainda a ser definido, não precisará passar por comissões, indo diretamente ao plenário.
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que um relator será nomeado nesta quinta-feira (18) para apresentar a versão de um texto que encontre apoio da maioria ampla da Casa.
De acordo com o presidente, há visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023 e, portanto, caberá ao Plenário decidir.
Veja como se comportaram os deputados federais do Ceará
Votaram a favor
AJ Albuquerque (PP)
Danilo Forte (União)
Luiz Gastão (PSD)
Matheus Noronha (PL)
Dr. Jaziel (PL)
Dayany Bittencourt (União)
André Fernandes (PL)
Votaram contra
André Figueiredo (PDT)
Enf. Ana Paula (Podemos)
Júnior Mano (PSB)
Robério Monteiro (PDT)
Yury do Paredão (MDB)
Nelinho Freitas (MDB)
Mauro Filho (PDT)
Luizianne Lins (PT)
Leônidas Cristino (PDT)
José Guimarães (PT)
Fernanda Pessôa (União)
Célio Studart (PSD)
Não votou
Domingos Neto (PSD)
José Airton (PT)
Moses Rodrigues (União)