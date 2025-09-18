Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Veja como votaram os deputados federais cearenses na urgência para aprovar anistia a golpistas

De acordo com Hugo Motta, por conta das divergências sobre o tema, caberá ao plenário definir

Escrito por
Wagner Mendes wagner.mendes@svm.com.br
Wagner Mendes
Legenda: Texto será votado diretamente no plenário
Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Deputados federais aprovaram na noite dessa quarta-feira (17) requerimento de urgência para analisar projeto de lei que anistia participantes das manifestações golpistas no País.

Foram 311 votos a favor, 163 contra e 7 abstenções. A data de votação do projeto, porém, ainda será definida. Com a aprovação da urgência, o texto, ainda a ser definido, não precisará passar por comissões, indo diretamente ao plenário.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que um relator será nomeado nesta quinta-feira (18) para apresentar a versão de um texto que encontre apoio da maioria ampla da Casa. 

De acordo com o presidente, há visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023 e, portanto, caberá ao Plenário decidir.

Veja como se comportaram os deputados federais do Ceará

Votaram a favor

AJ Albuquerque (PP) 
Danilo Forte (União)
Luiz Gastão (PSD)
Matheus Noronha (PL) 
Dr. Jaziel (PL) 
Dayany Bittencourt (União)
André Fernandes (PL)

Votaram contra

André Figueiredo (PDT)
Enf. Ana Paula (Podemos)
Júnior Mano (PSB)
Robério Monteiro (PDT)
Yury do Paredão (MDB) 
Nelinho Freitas (MDB)
Mauro Filho (PDT) 
Luizianne Lins (PT)
Leônidas Cristino (PDT)
José Guimarães (PT)
Fernanda Pessôa (União) 
Célio Studart (PSD)

Não votou

Domingos Neto (PSD)
José Airton (PT)
Moses Rodrigues (União)

Assuntos Relacionados