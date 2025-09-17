Por 311 a 163, Câmara dos Deputados aprova urgência para projeto de anistia a golpistas

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira (17), a urgência para projeto de anistia a golpistas do 8 de janeiro. A votação encerrou com um placar de 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), mais cedo, já havia anunciado que pautaria em plenário a votação de um requerimento de urgência do projeto de lei que trata sobre a anistia dos envolvidos nos atos golpistas.

Aprovado, o requerimento de urgência acelera a tramitação da matéria, dispensando e reduzindo formalidades regimentais e prazos. Agora, o texto pode ser votado diretamente em plenário em qualquer momento posterior.

“ [...] um relator será nomeado para que possamos chegar, o mais rápido possível, a um texto substitutivo que encontre o apoio da maioria ampla da casa. Como Presidente da Câmara, minha missão é conduzir esse debate com equilíbrio, respeitando o Regimento Interno e o Colégio de Líderes", escreveu Motta em uma publicação nas redes sociais, após se reunir com líderes partidários na Residência Oficial da presidência da Câmara.

Veja também PontoPoder Hugo Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia PontoPoder COP Nordeste se reúne em Fortaleza e apresenta propostas de R$ 127 bilhões em investimentos PontoPoder Alece aprova proibição a alimentos ultraprocessados em escolas públicas e privadas no CE; veja lista

A pauta da anistia voltou a ganhar força com o julgamento e condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes. A oposição liderada pelo Partido Liberal (PL) argumenta que o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da trama golpista seria uma “perseguição política”.

O PL defende uma anistia ampla para todos os condenados pelo movimento golpista que defendeu um golpe militar no Brasil após a eleição presidencial de 2022 e culminou na invasão das sedes dos Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro.

Já os partidos da base governista sustentam que a anistia a crimes contra a democracia é inconstitucional e representaria uma impunidade daqueles que tentaram impedir a posse do presidente legitimamente eleito.