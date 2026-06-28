Globo Rural deste domingo (28) traz reportagem especial sobre pragas das lavouras de milho

Reportagem falará sobre os desafios para combater as cigarras.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
28 de Junho de 2026 - 06:00
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Legenda: Reportagem deve discutir as saídas para lidar com as pragas nas lavouras de milho.
Foto: Reprodução/TV Globo.

O Globo Rural deste domingo (28) apresentará uma reportagem especial sobre as cigarras, que trazem problemas e afetam o dia a dia nas fazendas de milho pelo Brasil. Material conversará com especialistas e agricultores para saber como a situação é adaptada para a realidade dos dias de hoje.

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"Ultimamente, o que está tirando um pouco do sossego da gente é a cigarrinha", contou um agricultor à equipe de reportagem.

Que horas começa o Globo Rural hoje?

O "Globo Rural" começa às 8h30, logo após o "Auto Esporte" na TV Globo, e no Globoplay.

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