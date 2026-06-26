'Altas Horas' não será exibido neste sábado (27); entenda

A Globo não exibirá o programa Altas Horas neste sábado (27). A mudança na programação acontece em razão da exibição dos jogos da Copa do Mundo de Futebol.

Pelas redes sociais, a emissora deixou claro que trata-se apenas de uma pausa, e que a atração retorna no sábado seguinte, no dia 4 de julho.

"Sábado sem Altas Horas? Calma que é só uma pausa rápida! No dia 4 de julho estamos de volta com um especial imperdível do Kid Abelha", disse o perfil oficial do programa no Instagram.