'Altas Horas' não será exibido neste sábado (27); entenda

Pelas redes sociais, a emissora deixou claro que trata-se apenas de uma pausa.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
26 de Junho de 2026 - 19:00
capa da noticia
Legenda: O Altas Horas é comandado pelo apresentador Serginho Groisman.
Foto: Bob Paulino / Divulgação.

A Globo não exibirá o programa Altas Horas neste sábado (27). A mudança na programação acontece em razão da exibição dos jogos da Copa do Mundo de Futebol. 

Pelas redes sociais, a emissora deixou claro que trata-se apenas de uma pausa, e que a atração retorna no sábado seguinte, no dia 4 de julho. 

"Sábado sem Altas Horas? Calma que é só uma pausa rápida! No dia 4 de julho estamos de volta com um especial imperdível do Kid Abelha", disse o perfil oficial do programa no Instagram. 

Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento

Colunistas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Top mais Zoeira

1

Messi aparece em nova campanha do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'

2

‘Cala a boca’: Mara Maravilha critica narração de Galvão Bueno

3

Laudo revela causa da morte de Daveigh Chase, de 'O Chamado'

4

João Inácio Jr. recebe alta médica após 10 dias de internação por mastoidite

5

João Inácio Jr. atualiza estado de saúde após ser internado e recebe apoio de famosos

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

VC Repórter