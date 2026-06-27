‘Churrascão do Mion’ antecipa reencontro de Xande de Pilares e Revelação

Tati Machado, Gil do Vigor e Tia Milena também estão entre os convidados da atração.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
27 de Junho de 2026 - 14:00
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Legenda: O programa tem previsão de início às 15h30.
Foto: Globo/ Junior Dantas.

Caldeirão com Mion deste sábado (27) vai antecipar o reencontro histórico entre Xande de Pilares e o grupo Revelação, no terceiro episódio do ‘Churrascão do Mion’, quadro especial que acontece durante a Copa do Mundo. 

Os artistas, que estreiam a turnê ‘Tá escrito’ também neste sábado (27), promovem uma roda de samba, ao vivo, e brindarão o público com canções ícones como ‘Deixa Acontecer’ e ‘Coração Radiante’.

Tati Machado, Gil do Vigor e Tia Milena também estão entre os convidados da atração, que segue em clima de torcida pelo Brasil e repercutindo os jogos do mundial de futebol masculino. Esta semana o programa tem previsão de início às 15h30.

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion' neste sábado (27)?

O "Caldeirão com Mion" vai ao ar às 15h30, logo após a "Sessão de Sábado - Jogo do Amor em Las Vegas". 

O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Bernardo Portugal. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.

 

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