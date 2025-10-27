Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Algumas dores não ficam no pátio da escola

Memórias podem se transformar em inseguranças profundas.

Escrito por
Silvero Pereira verso@svm.com.br
Silvero Pereira
Legenda: É desde a infância que aprendemos que ser quem somos tem um preço alto
Foto: sweet_tomato/ Shutterstock.
Há histórias que o tempo não apaga, apenas aprende a disfarçar. A escola, definitivamente, é um lugar desafiador para crianças e adolescentes LGBTQIA+ e as cicatrizes impactam muito em nossa personalidade adulta, porque algumas dores não ficam no pátio do colégio.
 
Quando criança, fui um menino “delicado”. Frequentemente ouvia piadinhas e brincadeiras sobre o meu jeito, mas lembro, especificamente, de uma menina com um dedo apontado para mim, gritando “viadinho”. Eu corri dali, chorando, envergonhado, porque eu não sabia exatamente o que aquela palavra significava, mas sabia que ser “viadinho” era vexatório.
 
O recreio, que deveria ser sinônimo de liberdade, muitas vezes se torna uma arena. Ali, meninos afeminados como eu são convocados diariamente a se defenderem de algo que jamais deveria ser ofensivo: quem eles são.
 
Em 2025, uma pesquisa sobre bullying no ambiente escolar, realizada pela Aliança Nacional LGBTI+, apontou que nove em cada dez estudantes LGBTQIA+ afirmaram ter sido vítimas de agressão verbal na escola durante o ano letivo de 2024.
Nove. Em cada dez.
 
É no período em que mais precisamos de acolhimento e proteção que aprendemos que ser quem nós somos tem um preço alto. Um gesto suave é punido, uma cor favorita vira motivo de deboche, os apelidos são jogados como pedras, o isolamento é uma realidade, a violência física também acontece e o armário parece o único lugar possível para a segurança.
 
Essas cicatrizes escolares não aparecem nas fotos de formatura. Elas moram em inseguranças profundas: o medo de falar alto, de errar, de desagradar, de ser demais. Ela aparece quando o afeto se torna cauteloso, comedido. Quando o orgulho precisa ser aprendido. Quando o elogio soa como ameaça. Quando o abraço vem com dúvida e quando o culto ao corpo vem como necessidade de aprovação.
 
Por mais bem resolvidos e/ou bem sucedidos quando adultos, o passado marca, molda e determina. Durante muito tempo tentei (e ainda tento, de certa forma) esconder o menino “manteiga derretida” que eu era. Me mostrar frágil e vulnerável me custou muito e eu encontrei na dureza um caminho para autoproteção.
 
Contudo, o menino chorão segue vivo aqui dentro e eu tento muito honrar a sua história, seus sentimentos e acolher suas fragilidades hoje, transformando toda a dor em força, arte, política e comunidade.
 
Esse corpo que um dia foi alvo também pode ser uma casa bonita de se habitar, porque a voz que tentaram calar, hoje até canta.
 
Não há um caminho exato ou uma cura específica para esses traumas. Cada um sabe da sua trajetória, mas acho importante dizer aqui e deixar registrado (inclusive pra mim): ninguém deve crescer com medo de existir.

 
 
Assuntos Relacionados