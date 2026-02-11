Britney Spears vende direitos de músicas para editora nos EUA, diz site

A cantora Britney Spears decidiu vender os direitos de todo o seu catálogo musical. Ela teria feito a negociação das faixas com a Primary Wave, editora musical dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo portal da TMZ, nessa terça-feira (10).

O valor de venda do arsenal de músicas não foi revelado, mas fontes ouvidas pelo site definem a decisão como um "acordo histórico", sendo comparada à venda do catálogo de Justin Bieber a Hipgnosis em 2023, negociada a US$ 200 milhões.

Veja também Zoeira Contrato para show de Britney Spears em Copacabana ainda não foi assinado, diz jornal Zoeira Relembre os três shows da Britney Spears no Brasil

"Feliz com a decisão"

Ainda conforme a publicação, Britney está feliz com a decisão e tem celebrado o novo momento com os filhos.

Estaria incluído no contrato diversos hits que marcaram a carreira da princesinha do pop como "Baby One More Time", "Break The Ice", "Circus", "Don't Let Me Be the Last to Know", "Everytime", "Gimme More", entre outros sucessos.

A empresa Primary Wave já comprou outros catálogos de grandes artistas da indústria da música. Notorious B.I.G. e Fleetwood Mac estão entre os nomes que a editora já fechou negócio.

Até o momento, Britney Spears e Primray Wave ainda não se pronunciaram sobre o acordo.