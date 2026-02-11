Britney Spears vende direitos de músicas para editora nos EUA, diz site
Fontes definem a decisão como um "acordo histórico" do pop.
A cantora Britney Spears decidiu vender os direitos de todo o seu catálogo musical. Ela teria feito a negociação das faixas com a Primary Wave, editora musical dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo portal da TMZ, nessa terça-feira (10).
O valor de venda do arsenal de músicas não foi revelado, mas fontes ouvidas pelo site definem a decisão como um "acordo histórico", sendo comparada à venda do catálogo de Justin Bieber a Hipgnosis em 2023, negociada a US$ 200 milhões.
"Feliz com a decisão"
Ainda conforme a publicação, Britney está feliz com a decisão e tem celebrado o novo momento com os filhos.
Estaria incluído no contrato diversos hits que marcaram a carreira da princesinha do pop como "Baby One More Time", "Break The Ice", "Circus", "Don't Let Me Be the Last to Know", "Everytime", "Gimme More", entre outros sucessos.
A empresa Primary Wave já comprou outros catálogos de grandes artistas da indústria da música. Notorious B.I.G. e Fleetwood Mac estão entre os nomes que a editora já fechou negócio.
Até o momento, Britney Spears e Primray Wave ainda não se pronunciaram sobre o acordo.