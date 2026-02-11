Diário do Nordeste
Britney Spears vende direitos de músicas para editora nos EUA, diz site

Fontes definem a decisão como um "acordo histórico" do pop.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:10)
foto da cantora Britney Spears em premiação.
Legenda: Britney Spears estaria feliz com o acordo do novo negócio.
Foto: Kathy Hutchins/Shutterstock.

A cantora Britney Spears decidiu vender os direitos de todo o seu catálogo musical. Ela teria feito a negociação das faixas com a Primary Wave, editora musical dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo portal da TMZ, nessa terça-feira (10).

O valor de venda do arsenal de músicas não foi revelado, mas fontes ouvidas pelo site definem a decisão como um "acordo histórico", sendo comparada à venda do catálogo de Justin Bieber a Hipgnosis em 2023, negociada a US$ 200 milhões.

"Feliz com a decisão"

Ainda conforme a publicação, Britney está feliz com a decisão e tem celebrado o novo momento com os filhos.

Estaria incluído no contrato diversos hits que marcaram a carreira da princesinha do pop como "Baby One More Time", "Break The Ice", "Circus", "Don't Let Me Be the Last to Know", "Everytime", "Gimme More", entre outros sucessos.

A empresa Primary Wave já comprou outros catálogos de grandes artistas da indústria da música. Notorious B.I.G. e Fleetwood Mac estão entre os nomes que a editora já fechou negócio.

Até o momento, Britney Spears e Primray Wave ainda não se pronunciaram sobre o acordo.

