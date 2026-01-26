Relembre os três shows da Britney Spears no Brasil

A cantora Britney Spears, cotada como atração do "Todo Mundo no Rio" de 2026, megashow em Copacabana, já teve passagens marcantes pelo Brasil nos anos de 2001 e 2011.

Apesar de a Prefeitura do Rio de Janeiro já ter negado, nesta segunda-feira (26), as negociações com a princesinha do pop, fãs demonstram animação com a possibilidade do retorno aos palcos de Britney.

Há oito anos, a artista cumpre um hiato afastada da indústria da música. O último show ao vivo de Spears ocorreu no Grand Prix de Austin, no Texas, em outubro de 2018.

Com os rumores de um possível show no Brasil, fãs da cantora ativaram a nostalgia e relembraram as apresentações icônicas da diva em território brasileiro.

Shows da Britney no Brasil

Rock in Rio 2001

Britney Spears já passou pelo Brasil em duas turnês. A primeira ocorreu no Rock in Rio, em 2001, quando 'Brit' tinha apenas 19 anos. À época, o festival retornava após uma pausa de 10 anos e reunia um público de cerca de 250 mil pessoas.

Além de Spears, consagrada como um dos maiores fenômenos do pop mundial, a banda NSYNC, grupo do então namorado da cantora, Justin Timberlake, também se apresentou no evento.

O primeiro show no País e a interação com os fãs brasileiros marcaram a carreira da vocalista, que lembra com carinho da apresentação.

"Corajosa, cheia de pressa e ímpeto", disse ela sobre sensação de estar no Brasil, em relato escrito na autobiografia "The Woman in Me", lançada em outubro de 2023.

Britney ainda garantiu que aproveitou a viagem para se conectar com os dançarinos da tour e até tomar um banho de mar.

"Um dos momentos mais felizes que vivi durante as turnês foi tocar no Rock in Rio 3, em janeiro de 2001", escreveu Britney na obra. Segundo ela, a experiência incluiu um momento importante ao lado da equipe, enquanto todos aproveitavam as águas cariocas.

"No Brasil, me senti livre, como uma criança em alguns aspectos – uma mulher e uma criança ao mesmo tempo. Eu me sentia corajosa àquela altura", escreveu.

"À noite, meus dançarinos – eram oito, duas garotas e seis homens – e eu fomos nadar sem roupa no mar, cantando e dançando e rindo juntos. Conversamos por horas sob a lua", relembrou.

Femme Fatale Tour 2011

Britney retornou ao Brasil 10 anos depois do Rock in Rio, quando em 2011 trouxe ao País a Femme Fatale Tour, trabalhando o sétimo álbum de estúdio.

Rio de Janeiro e São Paulo foram as cidades escolhidas para receber a turnê, que contou com setlist repleto de hits da diva pop. Desde então, a cantora não se apresentou mais no Brasil.

A turnê ainda passou por países da Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul.