Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Relembre os três shows da Britney Spears no Brasil

Fãs demonstram animação com a possibilidade do retorno aos palcos de Britney.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
montagem de fotos de Britney Spears no Rock in Rio 2001.
Legenda: Britney Spears já se apresentou duas vezes no Rio de Janeiro.
Foto: Reprodução / Bruno Domingos / AFP.

A cantora Britney Spears, cotada como atração do "Todo Mundo no Rio" de 2026, megashow em Copacabana, já teve passagens marcantes pelo Brasil nos anos de 2001 e 2011.

Apesar de a Prefeitura do Rio de Janeiro já ter negado, nesta segunda-feira (26), as negociações com a princesinha do pop, fãs demonstram animação com a possibilidade do retorno aos palcos de Britney.  

Há oito anos, a artista cumpre um hiato afastada da indústria da música. O último show ao vivo de Spears ocorreu no Grand Prix de Austin, no Texas, em outubro de 2018.

Com os rumores de um possível show no Brasil, fãs da cantora ativaram a nostalgia e relembraram as apresentações icônicas da diva em território brasileiro.

Shows da Britney no Brasil

Rock in Rio 2001

Britney Spears já passou pelo Brasil em duas turnês. A primeira ocorreu no Rock in Rio, em 2001, quando 'Brit' tinha apenas 19 anos. À época, o festival retornava após uma pausa de 10 anos e reunia um público de cerca de 250 mil pessoas.

Além de Spears, consagrada como um dos maiores fenômenos do pop mundial, a banda NSYNC, grupo do então namorado da cantora, Justin Timberlake, também se apresentou no evento.

O primeiro show no País e a interação com os fãs brasileiros marcaram a carreira da vocalista, que lembra com carinho da apresentação.

"Corajosa, cheia de pressa e ímpeto", disse ela sobre sensação de estar no Brasil, em relato escrito na autobiografia "The Woman in Me", lançada em outubro de 2023.

Britney ainda garantiu que aproveitou a viagem para se conectar com os dançarinos da tour e até tomar um banho de mar. 

"Um dos momentos mais felizes que vivi durante as turnês foi tocar no Rock in Rio 3, em janeiro de 2001", escreveu Britney na obra. Segundo ela, a experiência incluiu um momento importante ao lado da equipe, enquanto todos aproveitavam as águas cariocas.

"No Brasil, me senti livre, como uma criança em alguns aspectos – uma mulher e uma criança ao mesmo tempo. Eu me sentia corajosa àquela altura", escreveu.

"À noite, meus dançarinos – eram oito, duas garotas e seis homens – e eu fomos nadar sem roupa no mar, cantando e dançando e rindo juntos. Conversamos por horas sob a lua", relembrou.

Veja também

teaser image
Zoeira

Contrato para show de Britney Spears em Copacabana ainda não foi assinado, diz jornal

teaser image
Zoeira

Em autobiografia, Britney Spears relembra Rock in Rio: 'no Brasil, me senti livre'

Femme Fatale Tour 2011

Britney retornou ao Brasil 10 anos depois do Rock in Rio, quando em 2011 trouxe ao País a Femme Fatale Tour, trabalhando o sétimo álbum de estúdio.

Rio de Janeiro e São Paulo foram as cidades escolhidas para receber a turnê, que contou com setlist repleto de hits da diva pop. Desde então, a cantora não se apresentou mais no Brasil.

A turnê ainda passou por países da Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul.

Assuntos Relacionados
foto dos participantes Breno, Samira e Marciele durante primeiro Sincerão do BBB 26.
Zoeira

O que esperar do segundo ‘Sincerão’ do BBB 26?

O jogo promete movimentar ainda mais os ânimos dos participantes na véspera do paredão.

Redação
Há 18 minutos
montagem de fotos de Britney Spears no Rock in Rio 2001.
Zoeira

Relembre os três shows da Britney Spears no Brasil

Fãs demonstram animação com a possibilidade do retorno aos palcos de Britney.

Redação
Há 58 minutos
Colagem com Gabi e Samira.
Zoeira

BBB 26: Gabi diz que Samira se tornou uma ‘decepção’ após voto no Paredão

A discussão também envolveu Chaiany, que afirmou não querer ser alvo de comentários pelas costas.

Redação
Há 1 hora
Pedro deitado na cama em um quarto do BBB.
Zoeira

Pedro, do BBB 26, ainda não foi intimado pela Polícia do RJ por importunação

O vendedor ambulante desistiu do programa após tentar beijar à força outra participante. Ele foi internado em um hospital psiquiátrico.

Redação
Há 1 hora
foto da cantora Britney Spears em tapete vermelho.
Zoeira

Contrato para show de Britney Spears em Copacabana ainda não foi assinado, diz jornal

Esse seria o retorno da princesinha do pop aos palcos, após um hiato de quase 8 anos.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Túlio Gadêlha deitado em uma cama de hospitalar, com roupa hospitalar, explicou nas redes sociais que precisou ser internado.
Zoeira

Túlio Gadêlha é internado no México durante viagem com Fátima Bernardes

Deputado precisou mudar planos de férias após ser diagnosticado com vírus e adiar retorno ao Brasil.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Pessoa de cabelo escuro, usando um vestido sem mangas rosa‑vivo, em frente a um painel laranja com texto branco parcialmente visível. A pessoa aparece com os braços abertos, transmitindo uma postura expressiva ou acolhedora.
Zoeira

Cearense Katiuzia Rios substitui Datena em programa na TV

Mudança na emissora será realizada no dia 2 de fevereiro.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Imagem mostra cantor Harry Styles em uma cozinha, provando algo de uma concha grande com uma expressão divertida, usando um suéter amarelo e gravata vermelha.
Zoeira

Harry Styles em São Paulo: venda de ingressos começa nesta segunda (26)

Cantor fará dois shows na Cidade em julho.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Da esquerda para direita: homem branco de cabelo liso e castanho, com barba e bigode castanhos e trajando blusa e calça pretas e tênis branco; homem negro de cabelo raspado, bigode e barba rala, com blusa preta e calça jeans; homem negro com cabelo em tranças amarrao, bigode e barba pretos, blusa azul marinho e calça brilhosa.
Zoeira

Parcial da enquete BBB 26 mostra um dos brothers com mais de 50% dos votos

Os participantes Brigido, Matheus e Leandro são os emparedados desta semana.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Brigido preparando uma refeição no fogão, em um ambiente de cozinha extravagante e multicolorido, do BBB 26.
Zoeira

Brigido teria entrado no BBB 26 com estratégia para divulgar o Legendários, diz colunista

Antes do reality, participante teria dito a aliados que pretendia usar o programa para divulgar o movimento cristão.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Maxiane e Marcelo, do Big Brother Brasil, sentados na grama sintética, a mulher com cabelos escuros e o homem de boné, em um momento de conversa ou reflexão.
Zoeira

Maxiane chama Ana Paula de 'oportunista' após rompimento no BBB 26

Sister criticou postura da ex-aliada e diz que aproximações no jogo seriam motivadas por interesse.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Milena, participante do BBB 26, em pose de preocupação. ela está sentada com a mão no queixo.
Zoeira

Milena acredita que é dependente emocional de Ana Paula no BBB 26

Após formação do segundo paredão, sister desabafou na madrugada e preocupou aliada sobre possível eliminação.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Colagem com os emparedados Brigido, Matheus e Leandro. Casa um posa para foto com camisa de cor escura e calça comprida, com expressões de preocupação.
Zoeira

Enquete BBB 26: Brigido, Matheus ou Leandro? Quem deve sair do reality?

O participante mais votado pelo público deixará a casa na terça-feira (27).

Redação
25 de Janeiro de 2026
Foto de casa do BBB 26.
Zoeira

Veja como foi a formação do segundo paredão do BBB 26

Berlinda teve novidades e interferência de dinâmica das caixas-surpresa.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Colagem mostrando o pronunciamento de Andre Luiz.
Zoeira

BBB 26: Marido de Larissa Manoela, André Luiz Frambach se retrata por tuíte antigo sobre Ana Paula

Ator reconheceu o tom violento de postagem de 2016 e pediu desculpas públicas à sister.

Redação
25 de Janeiro de 2026
A cantora Anitta posa em estúdio usando figurino celeste com flores e pedrarias, além de adereço floral na cabeça, olhando diretamente para a câmera.
Zoeira

Anitta 'amaldiçoa' ladrões em show: 'Vai se arrepender do dia que saiu de casa para roubar telefone'

A fala foi dita durante edição do 'Ensaios da Anitta' no Rio de Janeiro neste domingo (25).

Redação
25 de Janeiro de 2026
Dois participantes de reality show em momentos distintos dentro da casa, um usando boné em ambiente interno escuro e outro sem camisa exibindo tatuagens em área iluminada do programa.
Zoeira

Edilson alerta Matheus após conflitos no BBB 26: 'Não posso aceitar seus erros'

O gaúcho tem chances de ser indicado ao paredão neste domingo.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Ana Paula durante conversa no quarto.
Zoeira

Ana Paula Renault mira Jordana no BBB 26 e dispara: ‘Medrosa e covarde’

Jornalista se irrita com postura da advogada e crava voto na sister.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Imagem de Antonio Fagundes interpretando Bruno Mezenga. Imagem ilustra matéria sobre o Fantástico.
Zoeira

'Fantástico' deste domingo (25) exibe entrevista com Antônio Fagundes sobre retorno às novelas

A revista eletrônica também vai acompanhar com exclusividade uma expedição inédita de pesquisadores da USP.

Redação
25 de Janeiro de 2026
foto da apresentadora Patrícia Abravanel durante o programa Show do Milhão.
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (25)?

Quadro é apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT.

Redação
25 de Janeiro de 2026