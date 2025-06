Sonda japonesa Resilience pousa hoje sobre a Lua

A sonda Resilience, da empresa Japonesa iSpace, está prevista para pousar na Lua nesta quinta-feira (5). O pouso está programado para as 16h17 do horário de Brasília e será transmitido ao vivo pela internet.

A missão foi lançada a bordo de um foguete Falcon 9, da SpaceX, em janeiro, e representa mais uma tentativa de pouso lunar por parte da equipe que, em 2023, viu sua primeira investida frustrada por uma falha na comunicação. Ela acabou se chocando com a superfície lunar. Agora, o objetivo é fazer história e consolidar avanços na exploração privada do espaço.

RESILIENCE status: nominal

Distance above the Lunar surface: ca. 100 km

Current orbital phase: Low lunar orbit, traveling at ca. 5,800 km/h



