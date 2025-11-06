Felipe Amorim comenta mudança de Duda Kropf para o Ceará: 'Minha morena tá em casa'

Nos bastidores da gravação do DVD cantor Matheus Fernandes no Cumbuco (CE), na última terça-feira (4), o cantor Felipe Amorim falou sobre como anda o relacionamento com a influenciadora Duda Kropf e a vinda dela ao Ceará. Recentemente, Duda revelou que deixou São Paulo para viver com o artista em Fortaleza. Em entrevista à coluna, o cearense também comentou sobre o fim do ano ao lado da família no período de Natal e como será o Réveillon.