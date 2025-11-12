Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Só imóveis MCMV podem participar do Reforma Casa Brasil? Entenda

Saiba quais tipos de casa podem se candidatar ao programa de crédito.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Negócios
Imagem mostra mão enluvada com luva de proteção colocando argamassa em um piso de concreto como preparação para o assentamento de ladrilhos brancos, ilustrando reforma e obras residenciais.
Legenda: Iniciativa concede empréstimo, com juros mais baixo, para famílias que atendam aos critérios.
Foto: Diana.grytsku/Freepik.

Famílias que moram em casas que não foram compradas através do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) podem solicitar a análise de crédito para participar do Reforma Casa Brasil.

A iniciativa oferece empréstimo, com juros baixos, para cidadãos que querem realizar melhorias na residência onde moram.

O crédito concedido pode ser usado para pintar o imóvel, trocar o telhado, fazer um cômodo novo e até mesmo instalar energia solar, entre outras possibilidades.

Tanto pessoas que adquiriram a residência através do MCMV quanto quem não podem solicitar o Reforma Casa Brasil. 

Que imóveis são aceitos pelo programa?

A iniciativa do Governo Federal disponibiliza crédito para famílias que atendam aos critérios (descritos abaixo) realizarem pequenas obras e reparos na residência onde moram. 

Casa simples

Podem participar do Reforma Casa Brasil pessoas que residem em imóveis simples ou de alto padrão, desde que a renda familiar, que é a soma da remuneração de todos que moram no local, seja de até R$ 9.600 por mês.

Residência alugada ou emprestada

Não é necessário ser dono da casa que deseja reformar para se candidatar ao programa. Se você aluga ou mora em um local emprestado é possível solicitar a análise de crédito. 

Imóvel financiado ou comprado pelo MCMV

Se o imóvel é financiado, seja pelo MCMV ou por outro sistema de financiamento, também é possível participar da iniciativa. 

Veja também

teaser image
Negócios

Quem recebe Bolsa Família pode participar do Reforma Casa Brasil? Entenda

teaser image
País

Reforma Casa Brasil: quem está com o nome negativado pode se inscrever?

Quais tipos de casa não podem participar

Residência para aluguel

As regras não permitem que você solicite o crédito para reformar uma casa que está no seu nome, mas você não mora nela

Por exemplo, Maria tem renda familiar abaixo de R$ 9.600 e quer usar o Reforma Casa Brasil para pintar uma casa que aluga para outras pessoas. Nesse caso, ela não pode participar do programa.

Casa em área de risco

Também não é possível participar do programa se o imóvel que você deseja reformar estiver instalado em uma área de risco, como locais com:

  • enchentes;
  • deslizamentos;
  • rachaduras no terreno;
  • muito próximo de rios, matas, rodovias, torres de energia.

Imóvel em construção com problemas estruturais

Residências ainda em fase de obras e com problemas técnicos estruturais graves são outro tipo que não se encaixa no Reforma Casa Brasil

Fundações comprometidas, paredes instáveis ou ausência de elementos essenciais à segurança são exemplos de restrições que indicam que o imóvel não está apto para ser habitado com segurança, nem para receber melhorias.

Quem pode participar do Reforma Casa Brasil?

Pessoas com renda familiar de até R$ 9.600 que não residem em área de risco e nem em local em construção com restrição podem se candidatar.

Para ter acesso ao crédito do programa os interessados têm que ser aprovados pela análise da Caixa Econômica Federal, etapa que avalia a capacidade financeira do indivíduo em arcar com as parcelas do empréstimo. 

Não é possível solicitar a análise do banco se você já tiver um crédito ativo no Reforma Casa Brasil ou se a sua idade somada ao prazo do empréstimo for maior que 80 anos

Veja também

teaser image
Negócios

Reforma Casa Brasil: confira dicas para planejar a reforma

teaser image
Negócios

Quais documentos são necessários para o Reforma Casa Brasil? Veja

Como funciona o Reforma Casa Brasil

Assim como o MCMV, o Reforma Casa Brasil é dividido por faixas de renda. Conheça cada uma abaixo:

Faixa Reforma 1

  • Renda familiar: até R$ 3.200
  • Juros: a partir de 1,17% ao mês
  • Valor do financiamento: de R$ 5 mil a R$ 30 mil
  • Prazo para pagamento: de 24 a 60 meses
  • Limite de prestação: até 25% da renda familiar

Faixa Reforma 2

  • Renda familiar: de R$ 3.200,01 a R$ 9.600
  • Juros: 1,95% ao mês
  • Valor e prazos: iguais à Faixa 1

Faixa Reforma 3

  • Renda familiar: acima de R$ 9.600
  • Valor do financiamento: até 50% do valor de avaliação do imóvel, com limite máximo de R$ 1,125 milhão
  • Juros: até 1,95% (podendo ser menor conforme análise de crédito)
  • Prazo para pagamento: até 180 meses

Como solicitar o Reforma Casa Brasil

Para participar, o interessado deve acessar o site da Caixa e simular o crédito, escolher o tipo de reforma e enviar fotos do imóvel que será melhorado.

Após a aprovação do crédito, o valor é liberado em duas parcelas: uma no início da obra e outra após a comprovação da conclusão, também por fotos. 

Caso a obra não seja finalizada ou não haja comprovação, o beneficiário estará sujeito a multa e inclusão em cadastro restritivo.

Os interessados podem acessar o site da Caixa para consultar todas as regras e iniciar a simulação do crédito.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Imagem mostra mão enluvada com luva de proteção colocando argamassa em um piso de concreto como preparação para o assentamento de ladrilhos brancos, ilustrando reforma e obras residenciais.
Negócios

Só imóveis MCMV podem participar do Reforma Casa Brasil? Entenda

Saiba quais tipos de casa podem se candidatar ao programa de crédito.

Carol Melo
Há 1 hora
Um grande sala de aula com diferentes pessoas fazendo uma prova.
Papo Carreira

Notas do CNU são divulgadas nesta quarta (12)

Resultado das provas objetivas define quem segue para a etapa discursiva em dezembro.

Redação
Há 2 horas
Foto da fachada do Paço Municipal de Fortaleza, onde está o gabinete da prefeitura.
Negócios

Duas cidades do Ceará estão entre as 10 melhores do Nordeste em qualificação de servidores públicos

Veja quanto esses funcionários públicos ganham nesses municípios.

Mariana Lemos
Há 2 horas
Egídio Serpa

Unimed Fortaleza valoriza seus cooperados e aposta em inovação financeira

Foi criada a Unimed Soluções, holding que diversifica as fontes de receita da Cooperativa.

Egídio Serpa
Há 2 horas
Imagem mostra pessoa segurando bilhetes de loteria +Milionária na fila de uma lotérica, ambiente com várias pessoas comprando apostas de loteria.
Negócios

Com +Milionária sorteando R$ 10 milhões, veja loterias do dia

Confira os prêmios da Caixa nesta quarta (12) e saiba como apostar.

Redação
12 de Novembro de 2025
Imagem mostra uma mulher no ambiente de trabalho com a cabeça baixa.
Delania Santos

Corporativismo interno: quando a busca por harmonia sabota resultados

Delania Santos
12 de Novembro de 2025
Parque eólico Icapuí
Victor Ximenes

CE terá R$ 22 bilhões em novos parques eólicos e solares para abastecer data centers

Victor Ximenes
12 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Economia Azul: que planeta deixaremos para os nossos netos?

Ex-ministra de Agricultura e do Mar do governo de Portugal adverte missão da Fiec para a necessidade de preservação dos oceanos, e confronta ex-presidente da Petrobras

Egídio Serpa
12 de Novembro de 2025
Imagem mostra uma pessoa manipulando um telefone celular.
Negócios

Falência da Oi: entenda o que acontece com clientes e serviços essenciais

Mesmo em falência, a empresa deve manter sistemas de comunicação usados em aeroportos, lotéricas e linhas de emergência.

Redação
11 de Novembro de 2025
Resultado da Timemania 2319 de hoje, 11/11; prêmio é de R$ 46,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2319 de hoje, 11/11; prêmio é de R$ 46,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
11 de Novembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1140 de hoje, 11/11; prêmio é de R$ 2,5 milhões
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1140 de hoje, 11/11; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
11 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6876, desta terça-feira (11/11); prêmio é de R$ 8,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6876, desta terça-feira (11/11); prêmio é de R$ 8,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
11 de Novembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2939 desta terça-feira (11/11); prêmio é de R$ 67,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2939 desta terça-feira (11/11); prêmio é de R$ 67,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
11 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3536, desta terça-feira (11/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3536, desta terça-feira (11/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
11 de Novembro de 2025
Imagem mostra frente da antiga fábrica da Troller, na cidade de Horizonte, região metropolitana de Fortaleza.
Negócios

Obra do Polo Automotivo começa no Ceará com investimento de R$ 8,5 milhões em terraplenagem

A planta terá capacidade de produção de 80 mil veículos por ano.

Paloma Vargas
11 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (11/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
11 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (11/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
11 de Novembro de 2025
Na imagem uma pessoa mostrando notas de cinquenta reais.
Negócios

Quando será paga a primeira parcela do 13º salário em 2025? Veja detalhes

Por lei, o pagamento deve ser realizado até 30 de novembro de cada ano.

Gabriel Bezerra*
11 de Novembro de 2025
Trabalhadores empilhando caixas no centro de distribuição da Amazon.
Papo Carreira

Amazon abre mais de 300 vagas temporárias no Ceará

Contratações visam suprir demanda na época da Black Friday.

Redação
11 de Novembro de 2025
Uma pessoa na frente da tela do computador no sistema do Detran-CE fazendo inscrição da CNH Popular
Automóvel

CNH gratuita: Governo abre 5,3 mil vagas para analfabetos e mulheres vítimas de violência

Governo do Ceará ainda irá contemplar futuros motociclistas com capacete.

Redação
11 de Novembro de 2025
Gôndola de supermercado com itens de alimentação.
Negócios

Lula deve assinar decreto que reduz taxa de vale-alimentação; veja regras

Segundo informações do jornal O Globo, nova taxa será de 3,6%.

Redação
11 de Novembro de 2025
Vanderson Aquino, CEO do Mêntore Bank
Victor Ximenes

Fintech cearense de R$ 3 bi se prepara para abrir capital na Nasdaq

Mêntore contrata UBS BB para maturar plano de IPO nos Estados Unidos

Victor Ximenes
11 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Carros elétricos serão movidos a hidrogênio verde em 10 anos

É a previsão do criador da Economia Azul, Gunter Pauli, que falou para a Missão da Fiec que está em Portugal aprendendo sobre a Economia do Mar

Egídio Serpa
11 de Novembro de 2025
Homem branco de cabelo acizentado, com camisa listrada preta e branca e óculos de grau quadrado.
Negócios

Quem foi Roberto Macêdo, um dos homens mais ricos do Ceará e empresário da J. Macêdo?

O empresário faleceu ontem, segunda-feira (10), aos 81 anos.

Milenna Murta*
11 de Novembro de 2025
Na imagem, um lápis em cima de um gabarito de prova
Papo Carreira

Prefeitura de Eusébio faz concurso com salário de até R$ 5,8 mil; veja detalhes

São 423 vagas para a Educação.

Redação
11 de Novembro de 2025
Banco Central permitirá que clientes bloqueiem abertura de chaves Pix não autorizadas
Negócios

Banco Central permitirá que clientes bloqueiem abertura de chaves Pix não autorizadas

Serviço deve começar em dezembro.

Redação
11 de Novembro de 2025
Bilhetes de Mega-Sena destaque, usadas para apostas na loteria; imagens de apostas.
Negócios

Com Mega-Sena sorteando R$ 67 milhões, veja loterias do dia

Confira concursos que podem valer a pena apostar nesta terça-feira (11).

Redação
11 de Novembro de 2025
Fabio Feijó ZPE.
Victor Ximenes

Após TikTok, Netflix, Meta e Google miram data centers no Ceará

Polo digital do Pecém pode receber uma série de gigantes globais da tecnologia

Victor Ximenes
11 de Novembro de 2025
imagem mostra mulher segurando sacolas com estampa escrita black friday.
Ana Alves

Black Friday: como saber se uma compra realmente vale a pena?

Ana Alves
11 de Novembro de 2025
Negócios

Sete Sonhos Colchões lança prova de resistência valendo 10 mil reais em prêmios

Loja Sete Sonhos Colchões promove o evento Viradão 2.0, no qual participantes se reúnem para prova de resistência valendo prêmios

Agência de Conteúdo DN
11 de Novembro de 2025