Reforma Casa Brasil: quem está com o nome negativado pode se inscrever?
Programa é uma nova linha de crédito para reforma de moradias em áreas urbanas.
O programa Reforma Casa Brasil, criado pelo governo federal com nova linha de crédito para reforma de moradias em áreas urbanas, começou a valer no começo de novembro e oferece R$ 40 bilhões em crédito para diferentes faixas de renda familiar.
Os financiamentos do programa podem ser utilizados em pequenas obras e reformas residenciais, compra de materiais de construção, pagamento de mão de obra e contratação de serviços técnicos ou até pequenas melhorias, por exemplo.
Mas algumas dúvidas sobre como ele pode ser solicitado também são comuns, já que o programa é recente e possui algumas regras.
Quem está com o nome negativado pode se inscrever?
Essa, inclusive, é uma das principais questões entre os interessados no Reforma Casa Brasil. O processo de financiamento é intermediado pela Caixa Econômica Federal, que define quais as possibilidades de empréstimo para cada cliente.
Segundo o portal tira-dúvidas do programa, pessoas negativadas, que possuem nome registrado nos órgãos de proteção de crédito, podem submeter análise para o Reforma Casa Brasil.
"Seu pedido será avaliado com atenção e, se houver alguma restrição, ela será considerada na análise", aponta o portal da Caixa.
Vale lembrar, inclusive, que outros programas de habitação promovidos pela Caixa também analisam o histórico de cada cliente, observando histórico de pagamentos e de comprometimento de renda, por exemplo.
Nesse caso, é preciso entender, portanto, que as restrições devem ser consideradas para liberação ou não do empréstimo para a reforma.
Confira abaixo as faixas de renda disponíveis no Reforma Casa Brasil:
- Faixa Reforma 1
Renda familiar: até R$ 3.200
Juros: a partir de 1,17% ao mês
Valor do financiamento: de R$ 5 mil a R$ 30 mil
Prazo para pagamento: de 24 a 60 meses
Limite de prestação: até 25% da renda familiar
- Faixa Reforma 2
Renda familiar: de R$ 3.200,01 a R$ 9.600
Juros: 1,95% ao mês
Valor e prazos: iguais à Faixa 1
- Faixa Reforma 3
Renda familiar: acima de R$ 9.600
Valor do financiamento: até 50% do valor de avaliação do imóvel, com limite máximo de R$ 1,125 milhão
Juros: até 1,95% (podendo ser menor conforme análise de crédito)
Prazo para pagamento: até 180 meses