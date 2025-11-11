Reforma Casa Brasil: quem está com o nome negativado pode se inscrever?

O programa Reforma Casa Brasil, criado pelo governo federal com nova linha de crédito para reforma de moradias em áreas urbanas, começou a valer no começo de novembro e oferece R$ 40 bilhões em crédito para diferentes faixas de renda familiar.

Os financiamentos do programa podem ser utilizados em pequenas obras e reformas residenciais, compra de materiais de construção, pagamento de mão de obra e contratação de serviços técnicos ou até pequenas melhorias, por exemplo.

Mas algumas dúvidas sobre como ele pode ser solicitado também são comuns, já que o programa é recente e possui algumas regras.

Quem está com o nome negativado pode se inscrever?

Essa, inclusive, é uma das principais questões entre os interessados no Reforma Casa Brasil. O processo de financiamento é intermediado pela Caixa Econômica Federal, que define quais as possibilidades de empréstimo para cada cliente.

Segundo o portal tira-dúvidas do programa, pessoas negativadas, que possuem nome registrado nos órgãos de proteção de crédito, podem submeter análise para o Reforma Casa Brasil.

"Seu pedido será avaliado com atenção e, se houver alguma restrição, ela será considerada na análise", aponta o portal da Caixa.

Vale lembrar, inclusive, que outros programas de habitação promovidos pela Caixa também analisam o histórico de cada cliente, observando histórico de pagamentos e de comprometimento de renda, por exemplo.

Nesse caso, é preciso entender, portanto, que as restrições devem ser consideradas para liberação ou não do empréstimo para a reforma.

Confira abaixo as faixas de renda disponíveis no Reforma Casa Brasil:

Faixa Reforma 1

Renda familiar: até R$ 3.200

Juros: a partir de 1,17% ao mês

Valor do financiamento: de R$ 5 mil a R$ 30 mil

Prazo para pagamento: de 24 a 60 meses

Limite de prestação: até 25% da renda familiar

Faixa Reforma 2

Renda familiar: de R$ 3.200,01 a R$ 9.600

Juros: 1,95% ao mês

Valor e prazos: iguais à Faixa 1

Faixa Reforma 3

Renda familiar: acima de R$ 9.600

Valor do financiamento: até 50% do valor de avaliação do imóvel, com limite máximo de R$ 1,125 milhão

Juros: até 1,95% (podendo ser menor conforme análise de crédito)

Prazo para pagamento: até 180 meses