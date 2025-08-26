Diário do Nordeste
Governo Lula prevê orçamento de R$ 30 bi até 2026 para programa de reforma de casas populares

As reformas serão feitas dentro do programa "Minha Casa, Minha Vida"

Lula conversa ao pé do ouvido com o ministro da Casa Civil, Rui Costa
Legenda: O orçamento de R$ 30 bilhões é previsto até o final de 2026
Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O governo federal anunciou, nesta terça-feira (26), em reunião interministerial em Brasília, que o programa de reformas de casas populares que será lançado em setembro pela gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ter um orçamento de R$ 30 bilhões até 2026.

As reformas serão feitas em unidades do "Minha Casa, Minha Vida" e serão chamadas de "Melhoria Habitacional no MCMV".

Segundo o jornal O Globo, o ministro comentou ainda que o governo espera um acréscimo de R$ 150 bilhões no crédito habitacional com recursos da poupança até 2026 e que essa ampliação faz parte do novo modelo que está em análise pelo governo.

Além disso, Costa disse na reunião que foram contratadas até então 1,7 milhão de moradias no MCMV e que, dessas, 1,3 milhão foram entregues. A meta é que, até o fim do atual mandato de Lula, sejam contratadas três milhões de moradias.

Ceará receberá 5,1 mil casas do MCMV até 2026

No último dia 17, o Diário do Nordeste publicou que o Ceará deve receber mais 5,15 mil unidades habitacionais do MCMV, conforme lista divulgada pelo Ministério das Cidades. Serão contemplados, ao todo, 130 municípios. 

A nova rodada do programa abrange cidades com até 50 mil habitantes. O investimento da União por residência, segundo o Diário Oficial, é de R$ 140 mil. Já o prazo para a concretização das contratações é março de 2026.

