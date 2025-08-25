Lula assina decreto para impulsionar indústria; Alckmin vê medida como resposta ao tarifaço dos EUA

O governo federal anunciou, nesta segunda-feira (25), um crédito de R$ 12 bilhões para a renovação do parque industrial brasileiro, no que está sendo chamado de indústria 4.0. O decreto foi assinado pelo presidente Lula (PT). Também participaram da cerimônia de assinatura o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante; o ministro da Fazenda, Fernando Haddad; e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

“Ao invés de depreciar a compra de máquinas e equipamentos em 15 anos, é preciso depreciar a cada dois. Um forte estímulo à renovação industrial”, disse o vice-presidente.

A ideia do decreto é que o maquinário das empresas brasileiras seja atualizado com mais rapidez, com maior digitalização dos equipamentos e recursos de inteligência artificial.

O decreto vem em meio ao tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros aplicado pelo presidente dos Estado Unidos, Donald Trump. As tarifas entraram em vigor no dia 6 deste mês, após serem adidas por alguns dias.

Para Alckmin, segundo O Globo, o decreto desta segunda deve somar-se ao pacote emergencial já anunciado pelo governo federal para contornar os efeitos das tarifas.

“São várias medidas sendo tomadas em relação ao tarifaço. Este projeto de estímulo à compra de bens de capital já vinha sendo pensado há meses, mas ganha ainda mais importância neste momento. Ele melhora a competitividade da indústria brasileira, permitindo que ela produza melhor e a preços mais baixos, tanto para o mercado interno quanto para exportar”, afirmou o gestor.

Veja também Negócios ‘Se depender de nós, tarifaço acaba amanhã’, diz Alckmin Negócios Governo Lula comprará produtos impactados por tarifaço de Trump; veja lista Negócios De grãos a combustíveis: o que a Transnordestina vai transportar quando estiver em operação

Competitividade

Os recursos para o programa são do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com R$ 10 bilhões, e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com, mais R$ 2 bi.

“Era um grande anseio da indústria poder ter um crédito mais acessível para renovar suas máquinas e equipamentos, e melhorar a produtividade, a competitividade, reduzir custos e melhorar a eficiência energética”, afirmou Alckmin.