Setor privado dos EUA pede que Trump interfira na venda de níquel do Brasil para a China

O setor privado minerador dos Estados Unidos pediu uma intervenção de Donald Trump junto ao governo de Lula. Isso ocorreu devido a uma negociação privada do setor de minerais críticos do Brasil com a China.

Conforme o Estadão, o Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR) abriu um processo contra o Brasil por supostas práticas comerciais desleais.

Após o tarifaço imposto por Trump aos produtos brasileiros, o Brasil está fechando um negócio com a China, que pode chegar a US$ 500 milhões (R$ 2,7 bilhões).

A venda ocorre entre o Brasil e a MMG Limited, empresa australiana controlada pela estatal chinesa China Minmetals Corporation. O Instituto Americano de Ferro e Aço (AISI), responsável pelo pedido, apontou que existe o risco da China concentrar o controle de acesso ao níquel.

Caso o negócio seja fechado, a “China obteria influência direta sobre uma parte substancial das reservas de níquel do Brasil, além de sua posição dominante na produção indonésia, exacerbando as vulnerabilidades existentes na cadeia de suprimentos para esse mineral crítico”, afirmou.

Foco dos Estados Unidos no Brasil

O Brasil e a Indonésia concentram quase metade das reservas totais de níquel do mundo.

No último sábado (23), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que o foco dos Estados Unidos no Brasil, incluindo a intervenção na política brasileira, está relacionada com o interesse do governo estadunidense nas terras raras e minerais críticos do Brasil.

"Eles precisam de um governo entreguista, porque é estratégico para eles. Eles acham que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos”, afirmou.