EUA exigem que estudantes que solicitam visto mantenham redes sociais abertas para checagem

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil fez publicação nas redes sociais, neste domingo (24), alertando os estudantes que retomará a concessão de vistos das categorias F (estudante), M (técnico/vocacional) e J (intercâmbio). A postagem orienta que os candidatos devem deixar obrigatoriamente os perfis em modo "público" para serem analisados.

"Essa medida permite que sejam feitas todas as verificações necessárias para avaliar se o solicitante atende aos requisitos para entrada nos Estados Unidos", apontou mensagem nas mídias sociais.

Legenda: Publicação de Embaixada sobre visto para estudantes Foto: Divulgação/X

A orientação é que os candidatos ajustem as configurações de privacidade dos perfis nas redes sociais antes de iniciar o processo, sob risco de atrasos ou impedimentos na análise consular.

Até o momento, não há indicação oficial de que o mesmo tipo de verificação será adotado para outras categorias, como turismo (B2), trabalho (H1B) ou residência permanente.

Comentários negativos

Na rede social "X", em poucas horas no ar, a publicação da Embaixada ganhou mais de 550 mil visualizações com mais de mil comentários.

Um dos usuários da rede social escreveu: "não arrisco nem pensar em viajar para um país que encarcera quem pensa diferente do líder". Outra pessoa postou: "Não irei nunca a esse lugar. Prefiro meu Nordeste".