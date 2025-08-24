EUA exigem que estudantes que solicitam visto mantenham redes sociais abertas para checagem
Não há indicação oficial de que a verificação será adotada para outras categorias de visto
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil fez publicação nas redes sociais, neste domingo (24), alertando os estudantes que retomará a concessão de vistos das categorias F (estudante), M (técnico/vocacional) e J (intercâmbio). A postagem orienta que os candidatos devem deixar obrigatoriamente os perfis em modo "público" para serem analisados.
"Essa medida permite que sejam feitas todas as verificações necessárias para avaliar se o solicitante atende aos requisitos para entrada nos Estados Unidos", apontou mensagem nas mídias sociais.
A orientação é que os candidatos ajustem as configurações de privacidade dos perfis nas redes sociais antes de iniciar o processo, sob risco de atrasos ou impedimentos na análise consular.
Até o momento, não há indicação oficial de que o mesmo tipo de verificação será adotado para outras categorias, como turismo (B2), trabalho (H1B) ou residência permanente.
Comentários negativos
Na rede social "X", em poucas horas no ar, a publicação da Embaixada ganhou mais de 550 mil visualizações com mais de mil comentários.
Um dos usuários da rede social escreveu: "não arrisco nem pensar em viajar para um país que encarcera quem pensa diferente do líder". Outra pessoa postou: "Não irei nunca a esse lugar. Prefiro meu Nordeste".