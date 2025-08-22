Ônibus com mais de 50 turistas capota em Nova York e deixa vários mortos

Um ônibus que transportava 52 turistas capotou em uma rodovia no norte do estado de Nova York, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (22). Devido ao acidente, as autoridades locais registraram várias mortes e diversos feridos. O grupo havia visitado as cataratas do Niágara, na fronteira com o Canadá, e estavam retornando à Nova York.

O porta-voz da polícia estadual, James O'Callaghan, detalhou que os passageiros, que incluía várias crianças, eram principalmente de nacionalidade indiana, chinesa e filipina.

Ao deixar a rodovia pela saída de Pembroke, a leste de Buffalo, "o veículo perdeu o controle por razões desconhecidas, foi para o canteiro central e, ao corrigir em excesso, acabou no acostamento" tombado, o que "provocou várias vítimas fatais, pessoas presas nas ferragens e feridos", detalhou o porta-voz.

"Há vários feridos graves e, segundo acaba de anunciar a polícia do estado de Nova York, várias mortes", declarou Mark Poloncarz, membro do Executivo do condado de Erie.

Apoio às vítimas

A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, informou que suas equipes estavam coordenando o resgate e a assistência aos viajantes afetados neste "trágico" acidente de um ônibus turístico.

No ônibus, viajavam 52 pessoas, incluindo o motorista. As autoridades disponibilizaram intérpretes para ajudar os viajantes acidentados. Muitos dos feridos foram levados a hospitais da região, segundo as autoridades locais.