Igreja da Praia de Iracema tem peças de ar-condicionado furtadas e paredes pichadas

Pichações também foram encontradas nas paredes do templo religioso.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Uma pilha de componentes de ar condicionado desmontados, incluindo compressores pretos, pás de ventilador brancas e detritos variados, espalhados em uma superfície suja.
Legenda: O furto aconteceu durante o retiro de padres, enquanto a capela não funcionava.
Foto: VC Repórter.

A Igreja de São Pedro Apóstolo, na Praia de Iracema, em Fortaleza, teve os condensadores de ar-condicionado furtados. A capela ficou fechada durante toda a semana passada fechado devido a um retiro do clero, e, por isso, a ocorrência só foi percebida na manhã desta quarta-feira (14).

De acordo com o secretário paroquial Witalo Gomes, um funcionário da igreja retornou ao local no último sábado (10) e percebeu que alguns aparelhos não estavam funcionando. Entretanto, por conta do fim de semana, uma visita técnica foi agendada para esta quarta-feira, quando descobriram que a causa do problema seria a falta das peças. 

Além do furto, as paredes do local também foram pichadas. Conforme Witalo, um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado, 

O secretário paroquial informou que a igreja segue em funcionamento, pois há celebrações e casamentos agendados. 

Polícia Civil investiga caso 

Por nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga um furto ocorrido na Praia de Iracema.

O caso está a cargo da 2ª Delegacia de Polícia Civil da Capital. 

 

 

