Igreja da Praia de Iracema tem peças de ar-condicionado furtadas e paredes pichadas

A Igreja de São Pedro Apóstolo, na Praia de Iracema, em Fortaleza, teve os condensadores de ar-condicionado furtados. A capela ficou fechada durante toda a semana passada fechado devido a um retiro do clero, e, por isso, a ocorrência só foi percebida na manhã desta quarta-feira (14).

De acordo com o secretário paroquial Witalo Gomes, um funcionário da igreja retornou ao local no último sábado (10) e percebeu que alguns aparelhos não estavam funcionando. Entretanto, por conta do fim de semana, uma visita técnica foi agendada para esta quarta-feira, quando descobriram que a causa do problema seria a falta das peças.

Além do furto, as paredes do local também foram pichadas. Conforme Witalo, um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado,

O secretário paroquial informou que a igreja segue em funcionamento, pois há celebrações e casamentos agendados.

Polícia Civil investiga caso

Por nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga um furto ocorrido na Praia de Iracema.

O caso está a cargo da 2ª Delegacia de Polícia Civil da Capital.