Ponte desaba e caminhão cai em rio no Maranhão

Na última sexta-feira (24), moradores do Interior do Maranhão flagraram o momento em que uma ponte de madeira ruiu justamente quando um caminhão realizava a travessia.

O incidente ocorreu na rodovia MA‑272, que liga os municípios de Fernando Falcão e Mirador.

A mesma ponte que foi incendiada há dois meses por moradores em protesto contra o abandono, agora desabou com um caminhão em cima.



Em setembro, moradores haviam ateado fogo à estrutura para alertar o poder público.

Na gravação, feita por um homem que estava perto do local, o veículo de carga avançava lentamente pela estrutura.

Há alguns metros de concluir a travessia, a ponte cedeu. Em seguida, o caminhão tombou e afundou na água.

Segundo relatos publicados nas redes sociais, a estrutura já tinha graves sinais de desgaste.

Obras de melhoria na ponte era uma reinvindicação constante de moradores da região, que chegaram a incendiar a estrutura durante um protesto no local.

De acordo com o portal Metrópoles, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motorista.