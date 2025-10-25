Diário do Nordeste
Ponte desaba e caminhão cai em rio no Maranhão

O incidente ocorreu na rodovia MA‑272.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Maranhão
Legenda: Caminhão caiu na água no momento em que a ponte rompeu.
Foto: Reprodução

Na última sexta-feira (24), moradores do Interior do Maranhão flagraram o momento em que uma ponte de madeira ruiu justamente quando um caminhão realizava a travessia. 

O incidente ocorreu na rodovia MA‑272, que liga os municípios de Fernando Falcão e Mirador.

Na gravação, feita por um homem que estava perto do local, o veículo de carga avançava lentamente pela estrutura.

Há alguns metros de concluir a travessia, a ponte cedeu. Em seguida, o caminhão tombou e afundou na água. 

Segundo relatos publicados nas redes sociais, a estrutura já tinha graves sinais de desgaste.

Obras de melhoria na ponte era uma reinvindicação constante de moradores da região, que chegaram a incendiar a estrutura durante um protesto no local.

De acordo com o portal Metrópoles, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

