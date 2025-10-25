Ponte desaba e caminhão cai em rio no Maranhão
O incidente ocorreu na rodovia MA‑272.
Na última sexta-feira (24), moradores do Interior do Maranhão flagraram o momento em que uma ponte de madeira ruiu justamente quando um caminhão realizava a travessia.
O incidente ocorreu na rodovia MA‑272, que liga os municípios de Fernando Falcão e Mirador.
A mesma ponte que foi incendiada há dois meses por moradores em protesto contra o abandono, agora desabou com um caminhão em cima.
Em setembro, moradores haviam ateado fogo à estrutura para alertar o poder público.
Na gravação, feita por um homem que estava perto do local, o veículo de carga avançava lentamente pela estrutura.
Há alguns metros de concluir a travessia, a ponte cedeu. Em seguida, o caminhão tombou e afundou na água.
Segundo relatos publicados nas redes sociais, a estrutura já tinha graves sinais de desgaste.
Obras de melhoria na ponte era uma reinvindicação constante de moradores da região, que chegaram a incendiar a estrutura durante um protesto no local.
De acordo com o portal Metrópoles, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motorista.