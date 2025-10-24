Após 50 dias em coma, morre jovem que bebeu gim com metanol em SP

O jovem que estava internado há mais de 50 dias após beber gim contaminado por metanol em São Paulo morreu nessa quinta-feira (23). Segundo informações do g1, Rafael Anjos Martins, de 28 anos, havia comprado a bebida adulterada em uma adega na Zona Sul da cidade.

Rafael estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Osasco, na Grande São Paulo, desde 1º de setembro. Ele ficou dependente de ventilação mecânica e sem apresentar fluxo sanguíneo cerebral.

Na adega onde a vítima comprou a bebida, foram apreendidas as duas garrafas consumidas e outras 14 lacradas, que foram encaminhadas à perícia. Um inquérito foi aberto para investigar o caso.

Com a morte de Rafael, subiu para oito o número de fatalidades da falsificação de bebidas contendo metanol somente no estado de São Paulo. No Brasil, dez óbitos foram confirmados, segundo a última atualização do Ministério da Saúde. A morte de Rafael ainda não foi oficializada no balanço da pasta.

O que é o metanol?

O metanol, quando ingerido, inalado ou absorvido pela pele em contato prolongado, pode provocar náusea, tontura, perda da visão e até a morte. Pequenas quantidades já são suficientes para provocar intoxicação grave.

Em casos de suspeita de ingestão, a orientação das autoridades é procurar imediatamente o Sistema Único de Saúde (SUS) diante dos primeiros sintomas.

De acordo com Marta Machado, secretária nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, a detecção precoce é fundamental para o tratamento. "O tempo de detecção é um fator muito importante para o tratamento, que pode ser feito via antídotos ou até hemodiálise", afirmou a secretária.