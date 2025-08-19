Operação da PF investiga suspeitos de desvio de R$ 50 milhões da educação do Maranhão

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (19), uma operação contra uma organização criminosa suspeita de desviar mais de R$ 50 milhões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas, empresas e servidores públicos, nas cidades de Caxias, São Luís, São José do Ribamar, Buriti Bravo, Presidente Dutra, Joselândia, no Maranhão, e em Teresina, no Piauí.

A ofensiva faz parte da Operação Lei do Retorno, que apura fraudes em licitações municipais ocorridas entre os anos de 2021 e 2025.

Desvio dos recursos

Durante as investigações, a PF identificou que parte dos valores contratados com recursos do Fundeb eram devolvidos para os servidores públicos envolvidos no esquema.

No cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam carros, joias, R$ 54 mil em espécie e um cheque de R$ 350 mil.

Ainda conforme a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção, peculato, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro.