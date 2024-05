Latam anuncia primeiro stopover da companhia em Fortaleza; veja como fazer

Fortaleza foi incluída pela primeira vez no programa de stopover da Latam Brasil. O stopover é um benefício para o viajante que quer conhecer outros lugares durante uma conexão antes do destino final.

O anúncio foi feito na semana passada pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) e era comentado no Ceará desde 2018, quando da instalação do extinto hub da Gol e Air France-KLM. No entanto, o programa nunca chegou a ser operacionalizado.

Com a Latam, será a primeira vez que uma companhia vai realizar o stopover na Capital cearense. O programa é incentivado pelo ‘Conheça o Brasil: Voando’, do Ministério do Turismo (Mtur) e é uma ótima oportunidade de conhecer mais uma cidade pagando o preço de apenas uma passagem aérea.

Como o stopover pode estimular o turismo

O stopover é um mecanismo a mais de estimular o turismo em cidades-foco de companhias aéreas ou cidades-hub que possuam médio e alto nível de conectividade nacional.

Fortaleza é um hub médio da Latam e nos voos que pousam em Fortaleza, de 30% a 40% dos passageiros não têm a Capital como destino final, totalizando, aproximadamente, 1,3 mil passageiros por dia.

Esses viajantes vêm à cidade realizar conexões para destinos no Norte, Nordeste s Sudeste do País, e a maioria dessas paradas não chegam a 2h de duração dados os interessantes bancos de conexão que a Latam mantém em Fortaleza nos últimos anos.

Assim, essa brevidade de conexão é excelente para quem quer chegar rápido, mas não permite interações do passageiro com Fortaleza. No máximo, permite ao passageiro consumir algum serviço no aeroporto da Capital.

Se 10% desses passageiros optarem por realizar o stopover, serão mais de 100 pessoas a mais por dia “descendo” do aeroporto para consumir serviços da cidade. Com o stopover, o passageiro poderá optar por postergar seu voo ao destino final entre 1 e 3 dias, aproveitando os principais atrativos da Capital.

Movimentação de turistas

A coluna questionou a Setur qual a estimativa de passageiros que deverão aderir ao stopover em Fortaleza. A Pasta respondeu que “o stopover é uma tendência global e a Setur celebra a inclusão do Ceará no serviço ofertado pela Latam. A expectativa é que ocorra um incremento no fluxo turístico, porém ainda não dispomos de números já que a ação está iniciando no estado. Vale ressaltar que desde o anúncio a Setur já trabalha na promoção do programa para que turistas do mundo todo possam usufruir”.

Lembrando que o programa não atrai mais passageiros por si só, apenas se “apropria” do passageiro que já passaria, mas não permaneceria ali.

Do lado do cliente, o bônus consiste no fato de o passageiro também conhecer outro destino pelo preço de um ticket, "sem custos adicionais", segundo a Latam: é uma relação ganha-ganha para o turismo.

Segundo a companhia, a ação pode ser solicitada por passageiros que façam uma conexão — superior a 24 horas em voos internacionais ou 4 horas em domésticos — antes de chegar ao destino final.

“Essa estratégia é uma forma de incentivar o turismo, fazendo com que o visitante desfrute do nosso estado antes de seguir para o seu destino. Portanto, é mais uma ação que se junta as nossas estratégias de governo para seguir ampliando o fluxo turístico do estado, se traduzindo em mais receita e empregos sendo gerados. Vale ressaltar a parceria do Governo do Estado com a Latam, o que permitiu essa inclusão no serviço”, frisa Yrwana Albuquerque, secretária de Turismo do Ceará.

O stopover da Latam que já estava disponível para a cidade de São Paulo desde 2022. Agora estará disponível também para as cidades de Brasília, Fortaleza, Recife, Manaus, Curitiba e Belém.

Protagonismo de Fortaleza

A capital do Ceará continua estratégia para a Latam.

“Entendemos a capital do Ceará como altamente estratégica para nossa operação e esperamos que a opção do stopover estimule ainda mais o turismo no estado. Fortaleza é atualmente a capital do Nordeste em que a Latam mais opera voos, conectando a cidade a outros 14 aeroportos no Brasil e no mundo. Hoje operamos mais de 160 partidas semanais ligando Fortaleza a Belém, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Natal, Recife, São Luís, Salvador, Teresina, além do destino internacional Miami”, destaca Aline Mafra, diretora de vendas e marketing da Latam Brasil.

Desde o fim de março, a Latam remanejou assentos em Fortaleza. A empresa reduziu voos para São Luís, Teresina e Recife e incrementou voos para São Paulo (Congonhas e Guarulhos). As reduções estão relacionadas a índices de ocupação que não estavam bons em março passado.

Além disso, com o stopover em Fortaleza, portanto, clientes de São Paulo, por exemplo, têm ainda melhor custo-benefício para viajarem para os EUA por Fortaleza, pois ganhariam dois escopos diferentes de atrações numa só viagem.

“A Latam informa que, sim, é possível realizar stopover em Fortaleza tanto em viagens domésticas quanto em conexões internacionais com a rota Fortaleza-Miami. O passageiro deve solicitar esse produto diretamente pelo atendimento via WhatsApp. Essas informações estão sendo atualizadas na página informativa sobre stopover no site latam.com.”

