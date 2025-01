Azul confirma fim de voo entre Fortaleza e Jericoacoara, e todos os voos da Conecta serão suspensos no Ceará

A Azul Linhas Aéreas confirma que a rota Fortaleza-Jericoacoara, aeroporto de Cruz-CE (Rota das Emoções), também será suspensa, no mesmo movimento que ocorreu com outras 4 bases do Ceará, conforme publicamos.

A informação da companhia aérea foi retificada à Coluna após ter informado que o trecho Fortaleza-Jeri continuaria a ser voado.

Assim, 100% das operações da subsidiária regional Azul Conecta serão suspensas no Ceará.

O fim das operações de todas as bases está previsto, segundo dados da ANAC, para finalizar até o dia 15 de março conforme quadro abaixo:

Em Jeri, o último dia de operações será 9 de março.

Jeri continuará a ter voos da Azul Linhas Aéreas

Com a saída da Azul Conecta de Jeri, aeroporto de Cruz, a localidade continuará a ter operações da Azul Linhas Aéreas.

Antes com voos triangulares entre Confins-BH, Jeri e Parnaíba, com a desmobilização 100% da base Azul de Parnaíba-PI, o provável trecho será apenas Confins-Jericoacoara.